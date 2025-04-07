Налоговая служба Севастополя: подтвердить постановку на налоговый учет станет еще проще

С 1 января 2026 года изменится состав документов, подтверждающих постановку на учет (снятие с учета) в налоговом органе.

Если в настоящее время документами, подтверждающими постановку на налоговый учет, являются свидетельство и уведомление, то новые нормы Налогового кодекса упраздняют выдачу этих документов. Вместо этого документом, подтверждающим постановку на учет (снятие с учета) в налоговом органе является выписка из ЕГРН (Единого государственного реестра налогоплательщиков), содержащая сведения о постановке на учет (снятии с учета) в налоговом органе организации или физического лица по соответствующему основанию.

Выданные до 1 января 2026 года в целях подтверждения факта постановки лица на учет (снятии с учета) в налоговом органе свидетельства и уведомления останутся действительными и менять их не придется.

К 1 января ФНС России подготовит новые правила постановки на учет и снятия с учета в налоговых органах российских организаций, ИП и граждан, не являющихся ИП. Соответствующий проект уже размещен на Федеральном портале проектов и нормативных актов.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

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