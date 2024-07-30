Налоговая служба Севастополя: получить социальный налоговый вычет стало еще проще

С 2024 года вступил в силу упрощенный порядок получения налоговых вычетов.

По ранее действующему порядку для получения социального налогового вычета налогоплательщику было необходимо собрать пакет документов по расходам, обратившись в соответствующую организацию, где эти расходы были им понесены, заполнить декларацию 3-НДФЛ по итогам года. После проверки декларации налоговым органом подтвержденная сумма перечислялась на счет физического лица.

По действующему порядку предусмотрено предоставление соответствующих сведений (справок) в налоговые органы непосредственно организациями и предпринимателями, оказывающими платные услуги. Представление этих сведений может осуществляться в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи — при наличии технической возможности на такое взаимодействие с налоговыми органами.

Возможность формирования новых форм справок для представления в налоговый орган в электронной форме предоставлена начиная с версии 4.84 программного обеспечения ФНС России «Налогоплательщик ЮЛ» (ПО размещено на официальном сайте ФНС России в разделе «Программные средства» .

Указанные сведения будут отображаться в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» во вкладке «Доходы и вычеты» — «Сведения по социальным вычетам» после их поступления в налоговый орган. При этом у самого налогоплательщика уже не возникает необходимости заполнять декларацию 3-НДФЛ и собирать документы по каждому виду вычета.

По сведениям от организаций, поступившим в электронном виде и успешно прошедшим контроль, налоговый орган в 2025 году сформирует предзаполненное заявление на получение социальных налоговых вычетов по НДФЛ в упрощенном порядке и разместит его в «Личном кабинете».

Подробнее с информацией о получении налоговых вычетов в упрощенном порядке можно ознакомиться на промостранице «Упрощенный порядок получения вычетов по НДФЛ» на сайте ФНС России.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

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