Налоговая служба Севастополя: предприниматели должны адаптировать онлайн-кассы к новым требованиям

С 1 сентября 2025 года вступают в силу изменения, регламентирующие форматы фискальных документов, повышающие прозрачность при расчетах с покупателями в онлайн- и офлайн-торговле.

К этой дате пользователям контрольно-кассовой техники рекомендуется выполнить обновление программного обеспечения и обеспечить готовность к формированию кассовых чеков с учетом реквизитов, введенных приказом ФНС России от 26.03.2025 № ЕД-7-20/236 .

Приказ вводит в действие дополнительные реквизиты чеков:

часовая зона (тег 1011) – указывается часовая зона места (адреса) осуществления расчетов;

сумма оплаты безналичными (тег 1082) – указываются сведения об оплате в безналичном порядке способом, признак которого указан в реквизите «сведения об оплате безналичными»;

сведения обо всех оплатах по чеку безналичными (тег 1234) – указываются сведения обо всех оплатах в безналичном порядке суммы расчета, указанной в кассовом чеке (БСО), включающие в себя все реквизиты «сведения об оплате безналичными» (тег 1235);

сведения об оплате безналичными (тег 1235) – указываются сведения об оплате в безналичном порядке суммы расчета, указанной в кассовом чеке (БСО), способом, признак которого отмечен в этом реквизите;

признак способа оплаты безналичными (тег 1236);

идентификаторы безналичной оплаты (тег 1237);

дополнительные сведения о безналичной оплате (тег 1238);

номер ФД кассового чека или кассового чека коррекции (тег 2040) – указываются значения, равные значению реквизита «номер ФД» (тег 1040) кассового чека или чека коррекции, содержащего сведения о маркированных товарах.

Также уточняются требования к кассовым чекам, формируемым при совершении расчетов в интернете.

В состав электронного кассового чека должен обязательно включаться реквизит «признак расчета в интернете» (тег 1125), имеющий значение, равное «1». Также в таких чеках необходимо указывать реквизит «место расчетов» (тег 1187) и реквизит «телефон или электронный адрес покупателя» (тег 1008). В реквизите «место расчетов» нужно указывать адрес сайта, на котором покупатель совершил расчет за приобретенный товар, работу или услугу. Реквизит «телефон или электронный адрес покупателя» должен содержать абонентский номер или адрес электронной почты, предоставленный покупателем для получения кассового чека в электронной форме.

Одновременно приказ вносит дополнительные требования к читаемости и доступности для восприятия печатных кассовых чеков, выдаваемых покупателям. Высота символов, напечатанных в чеке, должна быть не менее 2 мм, интервал между строками символов — не менее 0,5 мм, а контрастность печати символов – не менее 40%. Двумерный штриховой код (QR-код), отпечатанный на бумажном чеке, должен иметь размер не менее 20×20 мм и контрастность печати элементов не менее 40%.

При продаже маркированного товара пользователь наряду с кассовым чеком формирует специальные фискальные документы: запрос о коде маркировки и уведомление о реализации маркированного товара. Среди значений реквизита «планируемый статус товара» (тег 2003) появятся 2 новых – «5» (штучный) и «6» (мерный товар реализован). В уведомлении о реализации необходимо указать новый тег 2040. Он содержит фискальный номер кассового чека (тег 1040), оформленного на продажу маркированных товаров. Также должны быть реквизиты «часовая зона» (тег 1011) и/или признак расчета в интернете (тег 1125).

После 1 сентября 2025 года кассы с устаревшим программным обеспечением окажутся вне закона, и это может повлечь серьезные последствия для бизнеса:

некорректное формирование чека, в том числе при продаже маркированной или подакцизной продукции. Такой чек оператор фискальных данных не примет, и продажа будет считаться незафиксированной.

использование ККТ, не соответствующей установленным требованиям, расценивается как нарушение расчетов с потребителями, может повлечь за собой применение штрафных санкций для должностных лиц и ИП от 1 500 до 3 000 рублей, для юридических лиц от 5 000 до 10 000 рублей.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

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