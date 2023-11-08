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Налоговая служба Севастополя пресекла деятельность по незаконному возмещению НДС

Налоговая служба Севастополя пресекла деятельность по незаконному возмещению НДС

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:57 08.11.2023

Сотрудники УФНС России по г. Севастополю в ходе камеральной налоговой проверки декларации по НДС выявили недостоверность предоставленных сведений и предотвратили незаконное возмещение налога из бюджета почти на 400 тысяч рублей.

Специалистами Управления было установлено, что директор предприятия, используя своё служебное положение и преследуя цель незаконного обогащения, внес в декларацию по налогу на добавленную стоимость заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственных взаимоотношениях с фиктивными организациями. Для реализации преступного умысла и в целях подтверждения видимости реальности сделки предприятием были задействованы компании с номинальными руководителями. В ходе проведения налоговой проверки и далее следственных мероприятий, ими не подтверждено участие в деятельности фирмы, составлении и подписании документов, — рассказали в пресс-службе ведомства. 

В отношении директора возбуждено уголовное дело, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 159 «Мошенничество» Уголовного кодекса Российской Федерации.

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Уточним, что мошенничество — это хищение чужого имущества обманным путем. В данном случае чужим имуществом выступают бюджетные деньги, а в качестве обмана расцениваются действия руководителя по умышленному созданию условий для незаконного возмещения НДС.

Любому, кто задумал «нечестную игру» с бюджетом, следует знать, что даже попытки получить возмещение НДС без законных оснований, могут закончиться для злоумышленников уголовным делом.

Напомним, что минимизировать риски и избежать сотрудничества с недобросовестными контрагентами налогоплательщикам поможет сервис «Как меня видит налоговая», который функционирует на базе личных кабинетов налогоплательщиков.

В специальном разделе личных кабинетов юридические лица и индивидуальные предприниматели смогут оценить себя по тем же правилам, по которым это делает налоговая служба. Сервис позволяет в оперативном режиме получать актуальную информацию о деятельности своей организации, рисковых показателях и сведениях о проблемных вопросах взаимодействия с налоговыми органами.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

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