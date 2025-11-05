Налоговая служба Севастополя: проконтролировать уплату налогов помогут электронные сервисы

Чуть меньше месяца осталось до срока уплаты физическими лицами налогов, указанных в направленных им уведомлениях за 2024 год. Убедиться, что налоги уплачены в полном объеме и долгов нет, или же произвести оплату, удобнее всего в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России или в мобильном приложении «Налоги ФЛ». Уведомления также могут приходить в личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг, если пользователь подключил эту опцию.

Напомним, что доступ к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» осуществляется одним из трех способов:

С помощью логина и пароля, указанных в регистрационной карте, полученной в любом налоговом органе России;

С помощью квалифицированной электронной подписи;

С помощью учетной записи Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) – реквизитов доступа, используемых для авторизации на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Удобным способом уплаты является интернет-сервис «Уплата налогов и пошлин», который не требует авторизации. Для этого в сервисе необходимо выбрать опцию «Пополнить ЕНС» и внести всего 3 реквизита: Ф.И.О., ИНН и сумму платежа.

Ресурс предлагает 3 способа оплаты: банковской картой, через сайт кредитной организации или сформировать квитанцию. Квитанция содержит индекс документа (УИН) и QR-код, которые также можно использовать для оплаты.

Если налогоплательщик не оплатит налоги вовремя, то со 2 декабря 2025 года задолженность будет расти ежедневно за счет начисления пеней. Если уведомление не получено, то можно обратиться за ним в любой налоговый орган, МФЦ или направить обращение через личный кабинет налогоплательщика или сервис «Обратиться в ФНС России».

Многие граждане уже произвели оплату начисленных сумм и часто задают вопрос: почему после оплаты сумма налога продолжает отображаться в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» как неуплаченная? Следует отметить, что денежные средства поступили в бюджет и зарезервированы на едином налоговом счете налогоплательщика, но будут зачтены только в день наступления срока уплаты, то есть 1 декабря 2025 года. До этой даты сумма начисленного налога может продолжать отображаться в личном кабинете в блоке «Отложенная переплата» раздела «ЕНС», несмотря на уже произведенный платеж.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

голоса Оцените материал

Просмотры: 11