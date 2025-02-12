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Налоговая служба Севастополя: проще всего предоставить декларацию через личный кабинет налогоплательщика

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 16:10 12.02.2025

Об этом сотрудникам КЭЧ ЧФ РФ рассказала главный государственный налоговый инспектор отдела оказания государственных услуг УФНС России по г. Севастополю Елена Маслова.

Спикер отметила, что налоговая служба предоставляет налогоплательщикам широкий спектр цифровых сервисов, которые помогают сделать процесс предоставления деклараций и уплаты налогов удобным и простым. Она рассказала о самых востребованных электронных помощниках и уточнила, что самыми востребованными является линейка личных кабинетов.

Елена Маслова проинформировала собравшихся, что с наступлением нового календарного года стартовала ежегодная декларационная кампания, которая продлится до 30 апреля. В этом году предоставить декларацию по форме 3-НДФЛ необходимо о доходах, полученных за 2024 год.

Категории граждан, которым необходимо сделать это в обязательном порядке:

  • при продаже недвижимого имущества, которое находилось в собственности меньше минимального срока владения;
  • при получении дорогих подарков не от близких родственников;
  • при получении  выигрышей на сумму от 4000 до 15 000 рублей (в случае если сумма превышает 15 000 рублей, то налог удерживает налоговый агент);
  • при предоставлении в течении отчетного периода недвижимого имущества в аренду;
  • при получении дохода, с которого не был удержан налог на доходы физических лиц (НДФЛ).
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Заполнение декларации через сервис личный кабинет налогоплательщика имеет ряд преимуществ. При использовании данного сервиса программное обеспечение автоматически переносит в налоговую декларацию персональные сведения о налогоплательщике, сведения о полученных им доходах и суммах уплаченного НДФЛ. Программа имеет удобный и понятный интерфейс и подсказки, что позволяет избежать ошибок при заполнении налоговой декларации. В сервисе предусмотрена возможность отследить статус приема и этапы камеральной проверки декларации. Вход в  сервис осуществляется с главной страницы сайта ФНС России (раздел «Физические лица). Войти в «Личный кабинет налогоплательщика-для физических лиц»  можно также с помощью учетной записи Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Спикер напомнила, что с информацией по всем интересующим вопросам, связанным с декларированием доходов, можно ознакомиться на промостранице сайта ФНС «Декларационная кампания 2025».

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

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