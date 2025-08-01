Налоговая служба Севастополя: проверить деловую репутацию контрагента поможет ФНС

С 1 января 2026 года за налоговыми органами законодательно закреплено право не только анализировать финансово-хозяйственное состояние компаний и индивидуальных предпринимателей, но и предоставлять результаты этой оценки третьим лицам по запросу.

Автоматизированный анализ финансово-хозяйственной деятельности компаний и индивидуальных предпринимателей проводится на основании имеющихся в распоряжении налоговой службы данных: бухгалтерской и налоговой отчетности, сведений о расчетах, задолженностях и иных показателях. Результатом анализа станет выписка, содержащая вывод о соответствии либо несоответствии анализируемых документов критериям оценки.

В случае несогласия с проведенной оценкой предприниматель или организация в праве подать заявление о корректировке результатов с приложением документов, подтверждающих их позицию. ФНС России обязана в течение 5 рабочих дней скорректировать результаты оценки или предоставить мотивированный отказ.

Если запрос на выписку поступит от третьего лица, то первоначально результат оценки направляется субъекту, о котором запрошена информация. Выписка предоставляется запросившему лицу по истечении 10 рабочих дней с момента предоставления ее оцениваемому лицу (при отсутствии заявления о корректировке) или по истечении 5 рабочих дней (в случае отсутствия заявления).

Следует отметить, что ФНС России с марта 2023 года внедрила «Сервис оценки юридических лиц», который позволяет организациям получить через личный кабинет ЮЛ выписку с оценкой своего финансово-хозяйственного состояния. По оценке ФНС России, за два года работы его услугами воспользовались более 100 тысяч юридических лиц. В марте 2025 года аналогичный сервис стал доступен и индивидуальным предпринимателям в «Личном кабинете ИП» .

Низкое качество подготовки бухгалтерских и налоговых документов теперь будет влиять на рейтинг бизнесмена, поэтому возрастает значимость всех сведений, которые налогоплательщики отражают в своей отчетности.

Уже сейчас бизнес, ответственно относящийся к своей деятельности, может запросить выписку для оценки своей деятельности через сервис, проанализировать ошибки и устранить риски.

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