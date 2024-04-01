Налоговая служба Севастополя: реализацию проекта «Общественное питание» обсудили на рабочей встрече

29 марта 2024 года в рамках реализации проекта «Общественное питание» в УФНС России по г. Севастополю состоялось заседание рабочей группы.

В мероприятии приняли участие члены рабочей группы — представители правительства Севастополя, УМВД, Роспотребнадзора, уполномоченный по защите прав предпринимателей, представители региональных общественных организаций «Деловая Россия», «Опора России» и другие предствители.

Приветствуя участников заседания, Руководитель УФНС России по г. Севастополю Алексей Могила отметил, что основной целью проекта является легализация сферы услуг общественного питания, а также создание равных конкурентных условий ведения бизнеса.

Заместитель руководителя УФНС России по г. Севастополю Ирина Медведева рассказала о приоритетном направлении работы налоговых органов в сфере контроля за соблюдением законодательства о применении контрольно-кассовой техники бизнесменами, оказывающими услуги общественного питания. Она уточнила, что на постоянной основе осуществляется мониторинг расчетов сферы общественного питания, с целью выявления субъектов, осуществляющих деятельность в теневом секторе экономики. Имеющиеся аналитические источники позволяют выявить предпринимателей, которые допускают нарушения.

На территории Севастополя на сегодняшний день осуществляют деятельность 10,7 тысяч налогоплательщиков с использованием более 17 тысяч единиц онлайн-касс. Из них участниками отраслевого проекта являются 240 налогоплательщиков, предоставляющих услуги общепита с использованием 344 единиц онлайн-касс.

Ирина Медведева подчеркнула, что на сегодняшний день онлайн-кассы являются полноценным инструментом формирования налоговой базы и контроль за применением такого инструмента будет осуществляться налоговой службой на постоянной основе. В случае выявления нарушений применения ККТ, налогоплательщики могут быть привлечены к административной ответственности. Однако, предусмотрено и освобождение, в случае если предпринимателем предоставлено заявление о допущенных нарушениях и их устранении до вынесения постановления по делу об административном правонарушении.

Начальник отдела оперативного контроля УФНС России по г. Севастополю Петр Удовиченко доложил о полезном сервисе ФНС России « Проверка чека ФНС России ». Сервис позволяет получить подробную информацию о покупке, выявить «некорректный» чек и проверить добросовестность продавца. Помимо проверок, сервис позволяет хранить чеки, отправлять жалобы о нарушении законодательства о применении ККТ в налоговые органы.

Петр Удовиченко сообщил, что ФНС России внедрены сервисы, которые используются налоговой службой не только для осуществления контроля и надзора, но и в целях информационной поддержки хозяйствующих субъектов. Один из способов такой поддержки – это цифровой сервис ФНС России «Геочеки».

Он рассказал, этот ресурс является составляющей Платформы поставки данных ФНС России , в котором раздел «Геочеки» представлен в виде интерактивной карты. На карте отражена информация о количестве единиц ККТ, интенсивности выручки, среднем чеке, доле безналичных расчетов, топ категории реализуемых товаров и другая полезная информация. Этот ресурс поможет бизнесу проанализировать конкурентную среду и оценить свои шансы при открытии и развитии бизнеса.

По итогам встречи намечены совместные мероприятия, направленные на широкое информирование субъектов сферы общественного питания с целью применения ККТ, а также принятие мер, связанных с выявлением теневой занятости и побуждения субъектов хозяйствования обеспечивать выплату уровня заработной платы не ниже среднеотраслевого показателя.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе