Налоговая служба Севастополя рекомендует убедиться в отсутствии долгов

Несмотря на то, что последний срок уплаты имущественных налогов физическими лицами истек первого декабря прошлого года, не все жители Севастополя исполнили свою обязанность, поэтому вошли в число должников. Их количество составляет порядка 43 тысяч человек, а общая сумма долга превысила 90 миллионов рублей.

Причины возникновения долга разные. Например, собственник имущества забыл оплатить налог или оплатил его, но за ним всё равно осталась числиться задолженность. Зачастую в ходе сверки с налоговой службой выясняется, что налогоплательщик уплатил текущий налог по налоговому уведомлению, но осталась непогашенная задолженность за предыдущие годы.

В числе должников могут быть граждане, которые имеют право на полное или частичное освобождение от уплаты налогов, но информация об их льготах в налоговую службу не поступала.

Убедиться в отсутствии налогового долга очень просто при помощи интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» или мобильного приложения «Налоги ФЛ». При входе в ресурс на главной странице отображается информация о задолженности либо об её отсутствии.

При наличии долга сервис позволяет получить детализацию в разделе «Платежи/Операции». Здесь размещены сведения о текущих начислениях налогов, доступна история платежей и другая необходимая информация для выяснения причины возникновения недоплаты в бюджет.

При несогласии с суммой задолженности в разделе «Обращения» личного кабинета можно направить заявление и приложить необходимые документы. Это могут быть квитанции об оплате, документы, подтверждающие право на льготу и др.

В личном кабинете в режиме онлайн есть возможность оплатить имеющийся долг и контролировать поступление средств на единый налоговый счет. Для этого необходимо воспользоваться опцией «Оплатить задолженность».

Стоит напомнить о дополнительном способе получения информации о своем налоговом долге в виде СМС-сообщения на телефон или электронную почту. Такое информирование поможет оперативно принять меры по урегулированию задолженности и снизить лишние расходы на уплату налогов.

Для получения сообщений необходимо в личном кабинете зайти в «Каталог обращений/Прочие обращения/Согласие (отказ) на информирование о наличии недоимки и (или) задолженности по пеням, штрафам, процентам» или в раздел «Профиль/Уведомления», активировав строку «Информирование по СМС». Подключить услугу можно также и в мобильной версии личного кабинета «Налоги ФЛ».

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе