Прямо сейчас:
Главная | Бизнес | Налоги в Крыму | Налоговая служба Севастополя: с 2026 года единым документом о постановке на учет в налоговом органе станет выписка
Новости Республики
Налоговая служба Севастополя: с 2026 года единым документом о постановке на учет в налоговом органе станет выписка

Налоговая служба Севастополя: с 2026 года единым документом о постановке на учет в налоговом органе станет выписка

Опубликовал: КрымPRESS в Налоги в Крыму 16:31 03.11.2025

С 1 января 2026 года свидетельство о постановке на учет в налоговом органе упраздняется. Для физических лиц подтверждать постановку на учет будет выписка из ЕГРН (Единого государственного реестра налогоплательщиков). Но выданные ранее свидетельства менять не придется, они сохраняют свою силу.

Электронная выписка из ЕГРН содержит данные о фамилии, имени, отчестве, дате рождения идентифицируемого лица и ИНН. Она подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью и равнозначна выписке на бумаге, подписанной собственноручной подписью должностного лица и заверенной печатью налогового органа.

Упраздняются также уведомления о постановке на учет или снятии с учета, направляемые организациям, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам.

Узнайте больше:  Налогоплательщикам Севастополя напомнили о сроках уплаты имущественных налогов и новом механизме взыскания налогового долга

Наряду с выпиской из ЕГРН постановку на учет или снятие с учета в налоговом органе будут подтверждать выписка из ЕГРЮЛ (Единого государственного реестра юридических лиц), выписка из государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юрлиц и выписка из ЕГРИП (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей).

По итогам процедур постановки на учет или снятия с учета в налоговом органе, начатых до 1 января 2026 года и не законченных по состоянию на эту дату, вместо свидетельств и уведомлений будут выдаваться выписки.

голоса
Оцените материал
Просмотры: 5

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x