Налоговая служба Севастополя: с нового года о постановке на учет начнут выдавать единый документ

С 1 января 2026 года подтверждать факт постановки на налоговый учет налогоплательщики будут по новым правилам. С этой даты вместо привычных свидетельств о постановке на учет все организации, предприниматели и физические лица будут получать единый документ — выписку из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН).

Выписка заменит свидетельство ИНН и уведомление о постановке на учет, снятии с учета, например, по месту нахождения имущества.

Получить актуальную информацию из реестра налогоплательщиков о себе можно в любое время с помощью электронных сервисов.

Выписку можно сформировать на сайте ФНС в электронном виде – через личный кабинет или с помощью сервиса «Узнай свой ИНН» , а также через портал Госуслуг. Направляемый в ответ электронный документ подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью и равнозначен выписке на бумаге.

Также получить выписку можно, обратившись в налоговую службу лично или направив, письменный запрос.

Важно, что менять ранее выданные свидетельства и уведомления не нужно — они остаются действительными.

При постановке на учет (снятии с учета) налоговые органы будут выдавать выписку некоторым категориям налогоплательщиков без запроса:

российским и иностранным организациям – по месту нахождения, месту осуществления деятельности через обособленное подразделение;

иностранным лицам, осуществляющим электронную торговлю или оказывающим электронные услуги в РФ;

физическим лицам, ведущим деятельность в качестве нотариусов, адвокатов, арбитражных управляющих или на основании заявления о постановке на учет в налоговом органе либо сведений о выплаченном доходе.

Наряду с ЕГРН постановку на учет также будут подтверждать следующие документы :

для юридических лиц – выписка из ЕГРЮЛ (Единого государственного реестра юридических лиц);

(Единого государственного реестра юридических лиц); для индивидуальных предпринимателей – выписка из ЕГРИП (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей).

(Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей). для иностранных юридических лиц – выписка из РАФП (Государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц).

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

голоса Оцените материал

Просмотры: 7