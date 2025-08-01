Налоговая служба Севастополя: с нового года о постановке на учет начнут выдавать единый документ

С 1 января 2026 года подтверждать факт постановки на налоговый учет налогоплательщики будут по новым правилам. С этой даты вместо привычных свидетельств о постановке на учет все организации, предприниматели и физические лица будут получать единый документ — выписку из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН).
Выписка заменит свидетельство ИНН и уведомление о постановке на учет, снятии с учета, например, по месту нахождения имущества.
Получить актуальную информацию из реестра налогоплательщиков о себе можно в любое время с помощью электронных сервисов.
Выписку можно сформировать на сайте ФНС в электронном виде – через личный кабинет или с помощью сервиса «Узнай свой ИНН», а также через портал Госуслуг. Направляемый в ответ электронный документ подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью и равнозначен выписке на бумаге.
Также получить выписку можно, обратившись в налоговую службу лично или направив, письменный запрос.
Важно, что менять ранее выданные свидетельства и уведомления не нужно — они остаются действительными.
При постановке на учет (снятии с учета) налоговые органы будут выдавать выписку некоторым категориям налогоплательщиков без запроса:
- российским и иностранным организациям – по месту нахождения, месту осуществления деятельности через обособленное подразделение;
- иностранным лицам, осуществляющим электронную торговлю или оказывающим электронные услуги в РФ;
- физическим лицам, ведущим деятельность в качестве нотариусов, адвокатов, арбитражных управляющих или на основании заявления о постановке на учет в налоговом органе либо сведений о выплаченном доходе.
Наряду с ЕГРН постановку на учет также будут подтверждать следующие документы :
- для юридических лиц – выписка из ЕГРЮЛ(Единого государственного реестра юридических лиц);
- для индивидуальных предпринимателей – выписка из ЕГРИП(Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей).
- для иностранных юридических лиц – выписка из РАФП (Государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц).
источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе
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