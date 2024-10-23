Налоговая служба Севастополя: «семейный доступ» поможет родителям получить налоговые уведомления за детей

Если на несовершеннолетнего ребенка оформлено имущество, то он признаётся плательщиком имущественных налогов. Сервисы сайта ФНС позволяют узнать начисленные суммы налогов через личный кабинет родителей.

Для возможности отслеживать информацию об объектах имущества, а также о начисленных и уплаченных суммах в отношении своего ребёнка, а также для получения на имя ребенка налоговых уведомлений, родители (законные представители) могут использовать режим «Семейный доступ» интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Для того, чтобы использовать эту опцию необходимо:

Подключить ребенка к личному кабинету. Для этого родитель ребенка лично в налоговом органе получает регистрационную карту с паролями доступа, при наличии своего паспорта и свидетельства о рождении ребёнка.

Далее родителю необходимо в своем личном кабинете в разделе «Профиль» через вкладку «Семейный доступ» добавить ребёнка в свой Личный кабинет. Для этого необходимо использовать опцию «Добавить пользователя» и ввести логин (ИНН) личного кабинета ребёнка. Затем необходимо нажать кнопку «Отправить запрос».

Для завершения процедуры подключения необходимо перейти в личный кабинет ребёнка и подтвердить направленный запрос, нажав соответствующую кнопку.

Добавленные в «Семейный доступ» несовершеннолетние дети будут исключены из кабинета родителя автоматически по достижении совершеннолетия. Кроме того, исключение из списка можно осуществить по желанию сторон в любой момент. Для этого необходимо нажать на кнопку «крестик» у добавленного в списке пользователя и подтвердить исключение.

Родители в своём личном кабинете также могут оплачивать налоги за своих детей. Сделать это можно любым удобным способом: через личный кабинет, через онлайн-банк по реквизитам, через сервис «Уплата налогов и пошлин», а также лично в любом банковском учреждении. Главное правильно оформить эту операцию — если родитель оплачивает налог за ребенка, необходимо указать именно его ИНН.

В 2024 году уплатить имущественные налоги необходимо не позднее 2 декабря.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

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