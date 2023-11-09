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Налоговая служба Севастополя: «семейный доступ» в личном кабинете поможет уплатить налоги в срок

Налоговая служба Севастополя: «семейный доступ» в личном кабинете поможет уплатить налоги в срок

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:27 09.11.2023

Специалисты налоговой службы Севастополя в мобильном офисе напомнили горожанам о том, что уплатить имущественные налоги за 2022 год необходимо до 1 декабря 2023 года.

Мобильный офис, представляющий из себя специально-оборудованный ведомственный автобус, на этот раз остановился около МФЦ по адресу: ул. Вокзальная, 10. Сотрудники Управления активно отвечали на вопросы обратившихся за консультацией граждан и демонстрировали налогоплательщикам возможности интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» официального сайта ФНС России.

Один из посетителей обратился с вопросом: как уплатить налоги за несовершеннолетнего ребёнка, если на него оформлено имущество. Специалисты разъяснили, что в соответствии с действующим налоговым законодательством, если на несовершеннолетнего ребенка оформлено имущество, то он признаётся плательщиком имущественных налогов.

Налоговики напомнили, что актуальная информация по начислениям, связанным с имущественными налогами размещена в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», пользоваться которым могут родители или законные представители ребенка.

Специалисты уточнили, что законными представителями несовершеннолетних детей являются их родители, усыновители, попечители. Таким образом, в целях получения информации об объектах имущества, а также о суммах, начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, о задолженности по налогам перед бюджетом в отношении своего ребёнка, а также в целях получения на его имя налоговых уведомлений на уплату налогов, родители (законные представители) могут подключиться от имени ребёнка к интернет-сервису ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». При этом заявление должно быть подписано родителем (усыновителем, попечителем). Регистрационную карту с паролями доступа ребёнка к сервису родители получают лично в налоговом органе, при наличии своего паспорта и свидетельства о рождении ребёнка. После этого, можно будет отслеживать данные по налогам, начисленным несовершеннолетнему налогоплательщику. Для этого родителю необходимо в разделе «профиль» через вкладку «семейный доступ» добавить ребёнка в Личный кабинет родителя.

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Вкладка «семейный доступ» позволяет использовать опцию «добавить пользователя» и ввести логин (ИНН) личного кабинета ребёнка. Затем необходимо нажать кнопку «отправить запрос».

Для завершения процедуры подключения, необходимо перейти в личный кабинет самого ребёнка и подтвердить направленный запрос, нажав соответствующую кнопку.

Добавленные в «семейный доступ» несовершеннолетние дети будут исключены из кабинета родителя автоматически по достижении совершеннолетия. Кроме того, исключение из списка можно осуществить по желанию сторон в любой момент. Для этого необходимо нажать на кнопку «крестик» у добавленного в списке пользователя и подтвердить исключение.

Специалисты налоговой уточнили, что родители в своём личном кабинете также могут оплачивать налоги за своих детей. В разделе «Налоги» содержится всплывающий список, куда входят «добавленные» несовершеннолетние дети. Переключая пользователей в этом списке, можно оплатить налоги любым удобным способом: банковской картой, через онлайн-банк или распечатав квитанцию.

Во время консультаций специалисты налоговой службы напомнили, что кроме онлайн сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», уплатить налоги можно через сервис «Уплата налогов и пошлин», а также лично в любом банковском учреждении, главное не забыть сделать это не позднее 1 декабря.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

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