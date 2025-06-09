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Налоговая служба Севастополя: сервис оценки индивидуального предпринимателя поможет снизить риски

Налоговая служба Севастополя: сервис оценки индивидуального предпринимателя поможет снизить риски

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:23 09.06.2025

Личный кабинет индивидуального предпринимателя дополнен новым инструментом. «Сервис оценки индивидуального предпринимателя» позволяет индивидуальному предпринимателю подтвердить свою надежность перед заказчиками и выбрать надежного контрагента. Ранее такая  опция действовала только для юридических лиц.

Для доступа к сервису необходимо зайти в личный кабинет ИП, перейти на страницу «Как меня видит налоговая» и выбрать опцию «Сервис оценки ИП».

Источником для оценки являются данные об ИП из налоговой отчетности, иных источников ФНС, а также открытых данных других ведомств. Оценка производится на основе критериев, которые установлены Методикой (приказ ФНС России от 24.03.2023 № ЕД-7-31/181@ в ред. от 27.01.2025 № ЕД-7-31/49@). По итогам автоматизированного анализа в течение суток согласно утвержденной Методике формируется выписка с результатами оценки, в которой отражается вывод о соответствии или несоответствии налогоплательщика установленным критериям.

Для оценки по стандартному шаблону проверяют действующий статус в ЕГРИП, а также не является ли ИП банкротом. Кроме того, предпринимателя оценят на благонадежность, то есть отсутствие у него дисквалификации, статуса недобросовестного поставщика, связей с терроризмом или экстремизмом, статуса иностранного агента. Важным критерием оценки считается работа с НДС. Для тех предпринимателей, кто работает с этим налогом, производится оценка отсутствия за последний год расхождений между данными в его декларациях и аналогичными данными в декларациях контрагентов. И конечно, важным показателем является отсутствие задолженности перед бюджетом.

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Достоверность выписки проверяется путем сканирования QR-кода или на сайте ФНС России с использованием кода верификации данных. При несогласии с показателями пользователи ресурса имеют возможность через личный кабинет направить запрос о корректировке содержащихся в отчете сведений.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

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