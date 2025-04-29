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Налоговая служба Севастополя: статистика применяющих автоУСН в городе неуклонно растет

Налоговая служба Севастополя: статистика применяющих автоУСН в городе неуклонно растет

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:21 29.04.2025

С начала года в Севастополе заработал новый налоговый режим «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» (автоУСН) для малого бизнеса. Систему применяют уже более  60 севастопольских налогоплательщиков.

В рамках системы предусмотрены налоговые ставки – 8% (при выборе объекта налогообложения «доходы») или 20% («доходы, уменьшенные на величину расходов»).

Перейти на специальный налоговый режим могут индивидуальные предприниматели и организации ( в том числе продавцы на маркетплейсах), если соблюдаются следующие условия:

  • в штате не более пяти человек;
  • годовой оборот не превышает 60 млн рублей;
  • объем основных средств не больше 150 млн рублей;
  • нет филиалов или обособленных подразделений;
  • доля участия других организаций в уставном капитале компании составляет не более 25%.

Применение автоУСН освобождает от представления 10 форм обязательной отчетности, включая отчетность, представляемую в СФР (декларация по УСН; расчет 6-НДФЛ (с учетом справок о доходах физического лица); расчет по страховым взносам и другие). Таким образом, не нужно отслеживать сроки подачи отчетов и изменения форм и форматов документов.

Также преимущество новой системы заключается в том, что налогоплательщики не платят страховые взносы при начислении заработной платы работникам. Не платят фиксированные платежи и индивидуальные предприниматели. При этом социальные гарантии сохраняются как у работников, так и у самих индивидуальных предпринимателей. То есть начисление пенсий, оплата больничных листов, социальное страхование и другие социальные гарантии будут обеспечены в полном объеме за счет федерального бюджета.

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Налогоплательщик, перешедший на автоУСН, должен иметь расчетные счета исключительно в уполномоченных банках и выплачивать зарплату только в безналичной форме. Налогоплательщики поручают этим банкам выполнение функций налоговых агентов по исчислению НДФЛ. Банки передают информацию о выплаченном физическим лицам доходе и суммах НДФЛ в налоговый орган.

В Севастополе в проекте участвуют 4 банка: Сбербанк, Промсвязьбанк, «ТБанк» и ВТБ.

Перейти на автоУСН налогоплательщики, уже применяющие упрощенную систему налогообложения или использующие режим самозанятости, смогут с 1-го числа любого месяца, вновь созданные субъекты — с момента регистрации, а все остальные — с начала календарного года.

Эксперимент по внедрению автоУСН проводится в рамках создания комфортных условий для малого и среднего бизнеса. Применение данного режима позволит предпринимателям и организациям снизить непроизводственные издержки, минимизировать усилия на администрирование налогов, составление отчетности и сосредоточиться на развитии бизнеса.

Узнать подробнее об автоУСН можно на  промостранице «АУСН» сайта ФНС России.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе 

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