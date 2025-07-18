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Налоговая служба Севастополя: цифровой формат взаимодействия с налоговыми органами расширяется

Налоговая служба Севастополя: цифровой формат взаимодействия с налоговыми органами расширяется

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:33 18.07.2025

С 1 января 2026 года постановку на налоговый учет начнут подтверждать новым документом — выпиской из Единого государственного реестра налогоплательщиков. Она заменит свидетельство о присвоении ИНН и уведомление о постановке или снятии с учета. Новый порядок сократит бумажный документооборот: теперь хранить бумажный экземпляр документа не требуется, как и посещать налоговые органы для его получения. Получить актуальную информацию из реестра налогоплательщиков о себе можно онлайн в любое время с помощью электронных сервисов ФНС России.

При постановке на учет (снятии с учета) налоговые органы будут выдавать выписку из Единого государственного реестра налогоплательщиков как физическим, так и юридическим лицам без запроса:

  • российским и иностранным организациям – по месту нахождения, месту осуществления деятельности через обособленное подразделение;
  • иностранным лицам, осуществляющим электронную торговлю или оказывающим электронные услуги в РФ;
  • физическим лицам в качестве нотариусов, адвокатов, арбитражных управляющих или на основании заявления о постановке на учет в налоговом органе либо сведений о выплаченном доходе.
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Наряду с выпиской из реестра налогоплательщиков, постановку на учет также будут подтверждать:

  • для юридических лиц – выписка из ЕГРЮЛ (Единого государственного реестра юридических лиц);
  • для иностранных юридических лиц – выписка из РАФП (Государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц);
  • для индивидуальных предпринимателей – выписка из ЕГРИП (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей).

Соответствующие изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации внесены Федеральным законом от 08.08.2024 № 259-ФЗ.

Для получения выписки удобнее всего представить запрос в любой налоговый орган в электронном виде – через личный кабинет налогоплательщика, с помощью сервиса «Узнай свой ИНН» или портал Госуслуг.

Важно, что менять ранее выданные свидетельства и уведомления не нужно, они остаются действительными.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе 

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