Налоговая служба Севастополя: цифровой формат взаимодействия с налоговыми органами расширяется

С 1 января 2026 года постановку на налоговый учет начнут подтверждать новым документом — выпиской из Единого государственного реестра налогоплательщиков. Она заменит свидетельство о присвоении ИНН и уведомление о постановке или снятии с учета. Новый порядок сократит бумажный документооборот: теперь хранить бумажный экземпляр документа не требуется, как и посещать налоговые органы для его получения. Получить актуальную информацию из реестра налогоплательщиков о себе можно онлайн в любое время с помощью электронных сервисов ФНС России.
При постановке на учет (снятии с учета) налоговые органы будут выдавать выписку из Единого государственного реестра налогоплательщиков как физическим, так и юридическим лицам без запроса:
- российским и иностранным организациям – по месту нахождения, месту осуществления деятельности через обособленное подразделение;
- иностранным лицам, осуществляющим электронную торговлю или оказывающим электронные услуги в РФ;
- физическим лицам в качестве нотариусов, адвокатов, арбитражных управляющих или на основании заявления о постановке на учет в налоговом органе либо сведений о выплаченном доходе.
Наряду с выпиской из реестра налогоплательщиков, постановку на учет также будут подтверждать:
- для юридических лиц – выписка из ЕГРЮЛ (Единого государственного реестра юридических лиц);
- для иностранных юридических лиц – выписка из РАФП (Государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц);
- для индивидуальных предпринимателей – выписка из ЕГРИП (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей).
Соответствующие изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации внесены Федеральным законом от 08.08.2024 № 259-ФЗ.
Для получения выписки удобнее всего представить запрос в любой налоговый орган в электронном виде – через личный кабинет налогоплательщика, с помощью сервиса «Узнай свой ИНН» или портал Госуслуг.
Важно, что менять ранее выданные свидетельства и уведомления не нужно, они остаются действительными.
источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе
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