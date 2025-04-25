Налоговая служба Севастополя: завершается кампания декларирования доходов граждан

В ходе мероприятия специалисты УФНС России по г. Севастополю также уточнили аспекты применения специальных налоговых режимов и рассказали о применении прогрессивной шкалы по налогу на доходы физических лиц.

Заместитель начальника отдела камерального контроля НДФЛ и СВ №2 Ирина Смальченко напомнила, что срок представления декларации о доходах по форме 3-НДФЛ за 2024 год истекает.

Спикер уточнила, что в случае, если налогоплательщик не задекларирует определенные виды доходов и не уплатит налог, он может столкнуться с негативными последствиями, к которым относятся:

доначисление налога в ходе проведения камеральной налоговой проверки на основании имеющихся у налоговых органов сведений (пп. 1.2 п.1 ст. 88 НК РФ);

применение штрафных санкций за непредставление декларации в установленный срок до 30% от суммы неуплаченного налога (п.1 ст. 119 НК РФ);

применение штрафных санкций за неуплату или неполную уплату налогов до 20% от суммы (п.1 ст. 122 НК РФ);

начисление пеней за каждый календарный день просрочки.

Ирина Смальченко рекомендовала пройти опрос, который поможет определить, нужно ли предоставлять декларацию, и исполнить свои обязательства по предоставлению отчетности в срок не позднее 30 апреля 2025 года.

Заместитель начальника отдела камерального контроля специальных налоговых режимов Антон Юрин напомнил, что в Севастополе в 2025 году продолжают действовать пониженные ставки налогообложения для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН). Если объектом налогообложения являются «доходы», действует ставка 4% (а для отдельных видов экономической деятельности — 3%). Для налогоплательщиков, выбравших в качестве способа налогообложения единый сельскохозяйственный налог, ставка составляет 2%. В случае, если налогоплательщик применяет УСН с объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, определена ставка налогообложения 10% (по отдельным видам доходов — 5%).

Спикер напомнил, что с 1 января плательщики, применяющие УСН, при достижении дохода в 60 миллионов рублей становятся плательщиками налога на добавленную стоимость. При этом можно выбрать либо применение общего порядка исчисления и уплаты НДС со ставкой 20% (10% для отдельных видов товаров и услуг), либо применять пониженные ставки. Ставка НДС зависит от суммы полученных доходов и составляет 5% (если получены доходы до 250 миллионов рублей) или 7% (до 450 миллионов рублей).

Антон Юрин ознакомил слушателей с режимом налогообложения – автоУСН. Спикер подчеркнул, что переход на эту систему осуществляется в добровольном порядке, а суть автоматизированной системы состоит в том, что налоговая служба берет на себя расчет налогов. Применять автоУСН сможет представитель малого бизнеса, годовой доход которого не превышает 60 миллионов рублей, численность наемных работников – до 5 человек. При этом бизнесмен должен иметь расчетные счета только в уполномоченных банках и выплачивать зарплату только в безналичной форме.

Начальник отдела камерального контроля НДФЛ и СВ № 1 Виктория Зорина напомнила, что по основным доходам (заработная плата, доходы по договорам гражданско-правового характера, от аренды, доходы индивидуальных предпринимателей на общей системе налогообложения) применяются пять ставок: 13, 15, 18, 20 и 22%. А для доходов от продажи имущества и операций с ценными бумагами, выплат дивидендов, страховых выплат, процентов по вкладам только две ставки: 13% — в пределах 2,4 миллиона рублей и 15% — от суммы, превышающей это значение.

Спикер напомнила о сроках предоставления уведомлений об исчисленных суммах и перечисления налога на доходы физических лиц и страховых взносов.

В ходе вебинара Виктория Зорина напомнила, что в Севастополе активно работает межведомственная комиссия по противодействию нелегальной занятости, в которую входят также сотрудники Управления. Она призвала соблюдать права наемных работников и привести трудовые отношения с каждым работником в соответствие с нормами действующего законодательства, не подвергая себя риску привлечения к установленной законом ответственности.

С записью вебинара можно ознакомиться на официальной странице УФНС России по г. Севастополю «ВКонтакте».

источник: пресс-служба Налоговой службы Севастополя

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