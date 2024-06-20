Налоговая служба: у предпенсионеров есть право не платить имущественные налоги

В Севастополе правом на вычет по земельному налогу обладает более 4500 предпенсионеров, общая сумма предоставленного вычета превысила 1 миллион 200 тысяч рублей. Общая сумма льгот по налогу на имущество, предоставленных 11248 севастопольцам предпенсионного возраста, составила порядка 8 миллионов рублей.

Налоговые преференции по уплате имущественных налогов, которые положены пенсионерам, автоматически применяются и по отношению к предпенсионерам.

Напомним, что к предпенсионерам относят граждан, которым до выхода на пенсию осталось не более 5 лет.

Рассмотрим примеры по отдельным видам налогов для этой категории граждан.

Многие люди предпенсионного возраста владеют садовым домиком и, соответственно, должны уплачивать земельный налог за участок под ним.

Для таких граждан предусмотрено не полное освобождение от земельного налога, а так называемый налоговый вычет. При расчете налога его сумма уменьшается на кадастровую стоимость шести соток земли (или 600 квадратных метров). То есть, если предпенсионер владеет участком, площадь которого не более 6 соток, земельный налог не уплачивается.

Необходимо принять во внимание, что если у предпенсионера в собственности участок более 600 квадратных метров, то налог будет начислен за превышение этой площади. Иная ситуация, если предпенсионер владеет несколькими земельными участками. Вычет предоставляется только по одному участку, причем выбор автоматически будет сделан в отношении участка, по которому налог был бы выше. А заплатить необходимо за земельный участок, где сумма налога меньше.

В отношении налога на имущество действуют другие правила: полное освобождение от налога на имущество на объект одного вида.

На практике предпенсионер может владеть гаражом, жилым домом или его частью, квартирой или комнатой, хозяйственным строением или сооружением. Воспользоваться льготой по налогу на имущество гражданин вправе в отношении только одного вида имущества.

Например, если у предпенсионера в собственности гараж и две квартиры, то он сможет воспользоваться льготой в отношении гаража и одной из квартир. А в отношении второй квартиры освобождение уже не действует.

Заявление о применении льготы предоставлять нет необходимости, так как сведения о приобретении статуса предпенсионера поступают в налоговую службу непосредственно из Социального фонда России.

Отметим, что по транспортному налогу в Севастополе специальных льгот для предпенсионеров не установлено. Налог не уплачивается только в случае, если такие граждане входят в другие льготные категории.

Например, для инвалидов I и II группы, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий на территории Российской Федерации и территориях других государств действует льгота на одно транспортное средство с мощностью двигателя до 150 л.с.

Полный перечень ставок и льгот по имущественным налогам, в том числе по транспортному налогу, размещены в интернет-сервисе ФНС России «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» .

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе