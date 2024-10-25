Налоговая служба: управляющие рынком компании смогут контролировать применение онлайн-касс через спецсервис

Для арендаторов и управляющих рынками компаний с 1 января 2025 года вступают в силу новые правила взаимодействия. Изменения, внесенные в законодательство, обязывают управляющую рынками компанию осуществлять проверку факта зарегистрированной контрольно-кассовой техники у лиц, которым представляется торговое место.
Если официальная регистрация ККТ у арендатора отсутствует, УК рынка уведомляет об этом продавца и не допускает его на торговое место до устранения нарушения. Торгующему на рынке субъекту даётся 15 дней для уточнения и исправления, в противном случае договор о предоставлении места для торговли на рынке расторгается УК в одностороннем порядке.
Напомним, что в 2025 году для предпринимателей, осуществляющих деятельность на рынках дополнен перечень видов деятельности, при которых на розничных рынках нужны онлайн-кассы.
Так, с 1 марта 2025 года наступает обязанность применять ККТ у осуществляющих торговлю на розничных рынках, ярмарках, в выставочных комплексах, а также на других территориях, отведенных для осуществления торговли, открытых прилавков внутри крытых рыночных помещений при торговле непродовольственными товарами.
Для удобства мониторинга и контроля применения ККТ ФНС России разработан специальный сервис «Сведения о рынках и арендаторах». Платформа позволит управляющим рынками компаниям осуществлять проверку факта наличия зарегистрированной контрольно-кассовой техники для предпринимателей, которым предоставлено торговое место.
Для получения доступа к платформе пользователь должен иметь доступ в интернет-сервис «Личный кабинет юридического лица», также данный пользователь должен быть зарегистрирован как управляющая компания рынка в реестре управляющих компаний рынков –участников проекта ФНС России. Руководство пользователя для подключения к сервису можно скачать по ссылке.
источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе
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