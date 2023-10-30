Налоговая служба: в Севастополе повышается уровень добровольного декларирования

В этом году благодаря публичному и индивидуальному информированию горожан об обязанности при получении дохода представить налоговую декларацию в установленный срок, число физических лиц, которые не задекларировали свои доходы снизилось практически в 4 раза. Для того, чтобы своевременно узнавать о налоговых обязательствах, необходимо регулярно проверять информацию и сведения, поступающие в интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Требования от налоговой службы о необходимости представления налоговой декларации размещаются в разделе «Сообщения». В этом же разделе есть возможность направить ответ в налоговый орган и прикрепить сканированные копии необходимых документов.

Отметим, что с необходимостью декларировать доходы самостоятельно сталкивается далеко не каждый россиянин. Однако при определенных жизненных ситуациях предоставить декларацию по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ все-таки необходимо.

Как правило, декларацию необходимо предоставить если гражданин получал определенные доходы, подпадающие под обязательное декларирование в соответствие со статьей 229 Налогового Кодекса РФ. По нормам действующего законодательства предоставить декларацию гражданин должен самостоятельно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. Если декларация не представлена, то на основании данных, полученных от регистрирующих органов, выявляются лица, которые совершали действия, подпадающие под декларирование. При этом граждане могут предоставить пояснения и документы, доказывающие отсутствие обязанности декларирования доходов, например, копии документов, подтверждающих близкое родство. Налогоплательщик вправе представить в налоговый орган пояснения и документы, например, платежные документы и договора купли-продажи имущества, подтверждающие расходы на его приобретение. Напомним, что при наличии вопросов, связанных с декларированием доходов, можно обращаться по телефонам +7(8692)77-01-54, +7(8692)77-01-17 или по телефону горячей линии налоговой службы 8-800-2222-222.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе