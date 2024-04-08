Налоговая служба: в Севастополе вырос уровень электронного декларирования доходов

Жители города отдают предпочтение электронному способу представления налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ. Через интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и портал Госуслуг направлено 97 процентов деклараций.

Формирование налоговой декларации в электронном виде существенно упрощает процесс декларирования и позволяет избежать ошибок благодаря наличию в сервисе подсказок и автоматического заполнения полей, в частности персональных данных, сведений о доходах, уплаченной и начисленной суммы налога и других показателей.

Напомним, что до 2 мая гражданам необходимо отчитаться о доходах, полученных в 2023 году:

от продажи недвижимости, которая была в собственности меньше минимального срока владения;

в виде дорогих подарков не от близких родственников;

в виде выигрыша в лотерею;

от сдачи имущества в аренду;

от зарубежных источников;

и другие доходы.

Отметим, что согласно нормам Закона Севастополя «Об установлении минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества» от 17.11.2020 № 610-ЗС для жителей города установлен минимальный срок владения имуществом. Это означает, что без уплаты НДФЛ можно продать недвижимость, срок владения которой составляет минимум три года. До принятия закона общим правилом были предусмотрены в этих целях пять лет.

Следует иметь в виду, что в случае продажи недвижимого жилого имущества на сумму до 1 000 000 рублей, а иного имущества – до 250 000 рублей в год, сдавать декларацию 3-НДФЛ не требуется. При определении налоговой базы для исчисления налога при продаже недвижимости налоговый орган учитывает кадастровую стоимость.

Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля.

источник: пресс-служба ИФНС России в Севастополе