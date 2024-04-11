Налоговая служба: возможности личного кабинета ИП стали значительно шире

С 1 апреля через сервис « Личный кабинет индивидуального предпринимателя » возможно сдать 20 форм налоговой отчетности .

Перечень отчетности, которую можно предоставить таким способом, определяет приказ ФНС России от 01.04.2024 № ЕД-7-19/264@ . В частности, через личный кабинет ИП можно предоставить декларацию по УСН, декларацию по ЕСХН, декларацию по форме 3-НДФЛ, расчет сумм НДФЛ по форме 6-НДФЛ, расчет по страховым взносам и другое.

Сформировать указанную отчетность необходимо в программе « Налогоплательщик ЮЛ », после чего документы подписываются квалифицированной электронной подписью для направления файла в формате XML.

Доступ в « Личный кабинет индивидуального предпринимателя », можно осуществить с логином и паролем от « Личного кабинета физического лица », в таком случае налогоплательщику будут доступны только общие функции: просмотр актуальной информации о расчетах с бюджетом, сальдо единого налогового счета, наличие задолженности, отправка отдельных видов документов. Для того, чтобы полноценно пользоваться функционалом сервиса, необходимо войти с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи.

Кроме предоставления отчетности через личный кабинет ИП, можно подать заявление об отсрочке или рассрочке платежа. Для этого достаточно заполнить форму в подразделе «Изменить срок уплаты» в разделе «Жизненные ситуации». На странице заявления есть подсказки о том, какие документы нужно загрузить. Дополнительную информацию об отсрочке или рассрочке можно получить у интерактивного помощника .

Через сервис пользователи могут оперативно отслеживать статус камеральной налоговой проверки, получать и скачивать электронные документы, подтверждающие отправку отчетности в налоговый орган и другое. Также через личный кабинет индивидуальные предприниматели могут направлять в налоговый орган уведомления об исчисленных суммах, подписав их неквалифицированной электронной подписью.

Для удобства пользователей доработано мобильное приложение личного кабинета ИП. Теперь можно рассчитать свои налоги, в зависимости от выбранной системы налогообложения и исходных данных в налоговом калькуляторе. Также в приложении можно увидеть свои расчеты с бюджетом, регистрационные данные, узнать статус камеральной проверки, получить выписку из ЕГРИП, обращаться в налоговый орган, а также записаться на прием в налоговую службу.