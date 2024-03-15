Налоговики Севастополя рассказали о налоговых льготах для участников СВО и членов их семей

В филиале Государственного Фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» в городе Севастополе состоялась встреча представителей УФНС России по г. Севастополю с социальными координаторами организации.

В ходе встречи налоговики проинформировали слушателей о мерах поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей, а также рассказали о полезных сервисах, которые помогут получить информацию и предоставить документы подтверждающие налоговую льготу.

Заместитель начальника отдела камерального контроля в сфере налогообложения имущества УФНС России по г. Севастополю Андрей Хабаров рассказал, что для ветеранов боевых действий, для военнослужащих, для членов семей военнослужащих, потерявших кормильца, а также родителей и супругов военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей предусмотрены налоговые льготы.

Спикер отметил, что для этих категорий от уплаты налога на имущество физических лиц освобождается один объект недвижимости каждого вида : квартиры, комнаты, жилого дома, гаража (машино-места).

Он подчеркнул, что ветераны боевых действий пользуются льготой в проактивном порядке, а остальным льготным категориям необходимо ежегодно представлять заявление с приложением документов, подтверждающих льготный статус и указанием периода прохождения военной службы.

Андрей Хабаров также напомнил, что для ветеранов боевых действий действует льгота по уменьшению налоговой базы по земельному налогу на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади одного земельного участка. Кроме того, эта категория налогоплательщиков полностью освобождена от уплаты транспортного налога для автомобилей мощностью до 150 лошадиных сил, однако данная льгота будет применена при исчислении транспортного налога за 2024 год, так как закон вступил в силу с 1 января 2024 года.

Спикер уточнил, что на период прохождения службы для мобилизованных лиц действует продление сроков уплаты транспортного и земельного налогов, налога на имущество физических лиц.

Главный государственный налоговый инспектор отдела оказания государственных услуг Елена Маслова рассказала слушателям о функционале интернет сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» .

Она подробно проинформировала слушателей о полезных функциях сервиса и отметила, что непосредственно в личном кабинете можно проверить факт представления льгот по отдельным видам имущества, а также направить необходимые документы онлайн.

Заявление о льготе можно также предоставить через МФЦ, почтовым отправлением, при личном посещении налоговой службы. Кроме того, заявление на льготу могут предоставить представители военнослужащего по нотариально заверенной доверенности или доверенности, заверенной командиром воинского подразделения.

Елена Маслова отметила, что сервис «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» содержит полные данные о действующих в Севастополе налоговых льготах. В сервисе можно уточнить категорию льготника, размер льготы и основания для ее получения.

Спикер напомнила, что на официальном сайте ФНС России функционирует промостраница « Налогообложение в период частичной мобилизации » с разъяснениями о мерах поддержки для мобилизованных физических лиц, в том числе, являющихся представителями малого и среднего бизнеса.

По результатам встречи отмечено, что получить ответ на любой вопрос, связанный с аспектами налогообложения и мерами поддержки, можно не только через « «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» , но и через сервис «Обратиться в ФНС России».

источник: УФНС России в Севастополе