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ФНС России: налоговый вычет по НДФЛ при продаже квартиры, полученной в наследство

Налоговые декларации при продаже недорогой недвижимости решено отменить

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:49 28.05.2021

Продавцам домов, квартир и комнат стоимостью ниже 1 миллиона рублей не придется подавать налоговые декларации. Аналогичные нововведения предусмотрены и для тех, кто выручил от реализации гаража или нежилого помещения менее 250 тысяч рублей. Соответствующие поправки в первом чтении приняла Госдума, сообщает РИА «Новости».

В настоящее время жители России должны заплатить НДФЛ при продаже недвижимости, если она была их собственностью меньше пяти лет. При отчуждении единственного или полученного в наследство жилья минимальный предельный срок владения составляет три года.

По общему правилу, 13% налога взимается с суммы продажи недвижимости, которую можно уменьшить либо на сумму ее покупки, либо на налоговый вычет. При продаже комнат, квартир и домов вычет не может превышать 1 млн рублей в год, гаражей и нежилых объектов — 250 тысяч рублей. Таким образом, поддержанный нижней палатой парламента законопроект освобождает от подачи декларации граждан, выручивших от реализации недвижимости сумму, которая не превышает размер полученного налогового вычета.

Источник: РИА «Новости»

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Налоговые декларации при продаже недорогой недвижимости решено отменить

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