Налоговые декларации при продаже недорогой недвижимости решено отменить

Продавцам домов, квартир и комнат стоимостью ниже 1 миллиона рублей не придется подавать налоговые декларации. Аналогичные нововведения предусмотрены и для тех, кто выручил от реализации гаража или нежилого помещения менее 250 тысяч рублей. Соответствующие поправки в первом чтении приняла Госдума, сообщает РИА «Новости» .

В настоящее время жители России должны заплатить НДФЛ при продаже недвижимости, если она была их собственностью меньше пяти лет. При отчуждении единственного или полученного в наследство жилья минимальный предельный срок владения составляет три года.

По общему правилу, 13% налога взимается с суммы продажи недвижимости, которую можно уменьшить либо на сумму ее покупки, либо на налоговый вычет. При продаже комнат, квартир и домов вычет не может превышать 1 млн рублей в год, гаражей и нежилых объектов — 250 тысяч рублей. Таким образом, поддержанный нижней палатой парламента законопроект освобождает от подачи декларации граждан, выручивших от реализации недвижимости сумму, которая не превышает размер полученного налогового вычета.

Источник: РИА «Новости»

О недвижимости в Крыму и в Севастополе — здесь.