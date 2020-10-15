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Налоговые органы Севастополя в ноябре будут работать в новом формате

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:31 15.10.2020

В целях совершенствования структуры Федеральной налоговой службы налоговые органы г. Севастополя будут оптимизированы.

В рамках проведения организационно-штатных мероприятий с 23 ноября 2020 года, ИФНС России по Гагаринскому району г. Севастополя, Межрайонная ИФНС России № 1 по г. Севастополю, ИФНС России по Ленинскому району г.Севастополя прекратят свою деятельность путем присоединения к Управлению Федеральной налоговой службы по г. Севастополю (код налогового органа 9200). Управление Федеральной налоговой службы по г. Севастополю является правопреемником реорганизованных территориальных налоговых органов по г.Севастополю в отношении задач, функций, прав, обязанностей и иных вопросов деятельности. Постановка на учет в Управлении Федеральной налоговой службы по г. Севастополю организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, состоящих на учете в инспекциях, будет проведена налоговыми органами автоматически без участия налогоплательщиков, — сообщили в пресс-службе УФНС России в Севастополе.

Прием налогоплательщиков будет осуществляться по прежним адресам:

  • ул. Пролетарская, 24;
  • ул. Героев Севастополя, 74;
  • ул. Кулакова, 37.
  • прием налогоплательщиков по адресу: 7 Ноября, д. 3 осуществляться не будет!

Прием в операционных залах осуществляется с 9:00 до 18:00 без перерыва на обед. По вторникам и четвергам с 9:00 до 20:00.

Напоминаем, что получить государственные услуги Федеральной налоговой службы можно также в Государственном автономном учреждении «Цифровой Севастополь – МФЦ в г. Севастополе». Адреса, график работы, контактные телефоны МФЦ размещены на официальном сайте учреждения: https://mfc92.ru/mfc/.

Налоговые органы Севастополя в ноябре будут работать в новом формате

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