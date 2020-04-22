Налоговые послабления в условиях коронавируса: кому они помогут?

В обращении к гражданам 2 апреля Президент РФ Владимир Путин заявил, что «важно сейчас сохранение рабочих мест и доходов граждан. Это общий приоритет для Правительства, регионов, бизнеса».

Он отмечал на совещании с главами регионов 8 апреля:

Мы также предусмотрели дополнительные выплаты врачам, медсестрам, медицинскому персоналу за особые условия труда и повышенную нагрузку. Средства из федерального бюджета на эти цели – более 10 млрд рублей – выделены и в ближайшее время поступят в регионы. Люди должны получать такие выплаты в срок, без задержек.

Президент предложил установить федеральную выплату специалистам, непосредственно работающим с пациентами с коронавирусом и которые ежеминутно рискуют своим здоровьем, на три месяца начиная с апреля.

Для врачей, непосредственно работающих с пациентами с коронавирусной инфекцией, доплата составит 80 тыс. рублей в месяц, для среднего медперсонала, медсестер, фельдшеров — 50 тыс. рублей в месяц, для младшего медперсонала — 25 тыс. рублей в месяц.

Глава государства также добавил, что доплаты получат и специалисты, работающие на скорой помощи с заразившимися коронавирусом. «Они получат выплату в 50 тыс. рублей в месяц. Фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин — 25 тыс. рублей», — пообещал глава государства.

Такие специалисты находятся на передовой, — объяснил Владимир Путин и уточнил, что «будем исходить» именно из этой ситуации и терминологии.

Законодательное обеспечение.

Закон о поправках в Налоговый кодекс был принят Госдумой в третьем, окончательном чтении 17 апреля. В тот же день его одобрил Совет Федерации.

Также были внесены изменения в 44-ФЗ, предусматривающие снижение нагрузки для участников госзакупок — они приняты Госдумой в третьем чтении и одобрены Советом Федерации 17 апреля.

Как работает закон.

Федеральным законом было реализовано предложение об отмене НДФЛ на надбавки врачам и медперсоналу.

Одновременно с этим закон поддерживает предприятия, которые закупают медоборудование, средства защиты, препараты, оказывают помощь в лечении своих работников.

Все это будет относиться к их основной деятельности, и они в этом случае не будут вот эти затраты облагать налогами. Это дополнительная возможность предприятий, чтобы они заботились о своих работниках, — сказал Председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Распоряжением Правительства от 12 апреля более 45 млрд рублей выделены регионам из резервного фонда Правительства РФ на стимулирующие выплаты медицинским работникам.

Поправки о внесении изменений в 44-ФЗ направлены на упрощение закупочных процедур, уменьшение размера обеспечения контракта. Такая мера сохранит для малых и средних предприятий возможность претендовать на участие в госконтрактах. Закон исключает обязанности со стороны исполнителей гособоронзаказа (ГОЗ) по размещению в единой информационной системе госзакупок в открытом доступе сведений о закупках.

Фото и материалы: пресс-служба Госдумы.