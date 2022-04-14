Налоговые режимы для лиц, сдающих жильё в аренду. Какой выбрать?

На сайте налоговой службы РФ, отмечает портал Народный СоветникЪ , появились рекомендации в части использования спецрежима НПД для уплаты налогов с доходов от сдачи жилья в аренду. Разумеется, данный вид деятельности трудно отнести к тем, которые требуют профессионализма, если понимать под ним наличие определённой специализации, связанной с выполнением работы, пользующейся спросом. Однако он приравнивается к профессиональным видам деятельности. Скорее всего по той причине, что власти считают необходимым продвижение НПД.

Если владелец недвижимости будет сдавать её физическим лицам, то ему придётся заплатить 4%, а если юридическим или ИП, то 6%. Традиционно налоговики напоминают про «налоговый вычет» на уплату налога в сумме 10 тыс. руб. Он даст возможность на начальном этапе снизить ставку до 3% и 4% соответственно.

Среди других положительных свойств упоминается, что налогоплательщику не нужно предоставлять отчетность, а оплату налога можно осуществлять в мобильном приложении «Мой налог». Если в течение налогового периода доход отсутствовал, то и налог уплачивать не нужно. Зарегистрироваться в качестве плательщиков этого вида налога могут и государственные служащие. До появления такого типа налогообложения сдающим в аренду недвижимость лицам приходилось платить НДФЛ.

Он предполагает, что доход должен облагаться по ставке 13%. До 30 апреля года, идущего за истекшим налоговым периодом, нужно сдавать отчётность, указав в декларации сумму, полученную за предыдущий год, а уплатить налог нужно до 15 июля. Данный вариант доступен и в настоящий момент, но почти все владельцы квартир, сдающие их квартирантам выбрали НПД.

Также можно и зарегистрироваться в качестве ИП, что даст возможность применять УСН, либо ПСН. При выборе УСН ставка составит 6%, если выбран ещё и объект налогообложения «доходы», или 15%, если выбран объект налогообложения «доходы минус расходы».

При ПСН ставка равняется 6%. Налог по ПСН определяется исходя из возможного дохода, размер которого вводят субъекты РФ. Так, в столице потенциально возможный к получению годовой доход по сдаче жилых помещений установлен в диапазоне от 420 тыс. руб. до 20 млн руб. Выбирая какой-то из двух последних специальных режимов нужно помнить, что кроме налога предприниматели, в отличие от плательщиков НПД, должны уплатить ещё и страховые взносы.

Источник: Народный СоветникЪ

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