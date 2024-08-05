Налоговый календарь: 5 августа необходимо предоставить уведомление и уплатить НДФЛ в бюджет

Уведомление по удержанным суммам НДФЛ по доходам, выплаченным с 23 по 31 июля налоговым агентам необходимо предоставить с учетом переноса выходных дней не позднее 5 августа 2024 года, в этот же срок работодатель должен перечислить в бюджет начисленный налог.

Напомним, что теперь налог на доходы исчисляется за периоды: с 1 по 22 число месяца и с 23 по последнее число месяца.

Чтобы уплаченный налог был корректно зачислен с ЕНС в счет НДФЛ, работодателям необходимо предоставить уведомление :

до 3 числа — по НДФЛ, который удержали с 23 по последнее число предыдущего месяца.

до 25 числа — по НДФЛ, который удержали с 1 по 22 число текущего месяца.

Уплачивать НДФЛ в 2024 году необходимо в следующие платежные даты:

28 число — для налога, который удержали с 1 по 22 число текущего месяца;

5 число — для налога, который удержали с 23 по последнее число предыдущего месяца.

Уточним, что с 1 января 2024 года доступен только один способ уплаты налогов и взносов — с помощью платежного поручения на КБК единого налогового платежа (ЕНП) 18201061201010000510.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

Просмотры: 9