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Налоговый календарь: 5 августа необходимо предоставить уведомление и уплатить НДФЛ в бюджет
источник: kartaexpert.ru

Налоговый календарь: 5 августа необходимо предоставить уведомление и уплатить НДФЛ в бюджет

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:01 05.08.2024

Уведомление по удержанным суммам НДФЛ по доходам, выплаченным с 23 по 31 июля налоговым агентам необходимо предоставить с учетом переноса выходных дней не позднее 5 августа 2024 года, в этот же срок работодатель должен перечислить в бюджет начисленный налог.

Напомним, что теперь налог на доходы исчисляется за периоды: с 1 по 22 число месяца и с 23 по последнее число месяца.

Чтобы уплаченный налог был корректно зачислен с ЕНС в счет НДФЛ, работодателям необходимо предоставить уведомление:

  • до 3 числа — по НДФЛ, который удержали с 23 по последнее число предыдущего месяца.
  • до 25 числа — по НДФЛ, который удержали с 1 по 22 число текущего месяца.
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Уплачивать НДФЛ в 2024 году необходимо в следующие платежные даты:

  • 28 число — для налога, который удержали с 1 по 22 число текущего месяца;
  • 5 число — для налога, который удержали с 23 по последнее число предыдущего месяца.

Уточним, что с 1 января 2024 года доступен только один способ уплаты налогов и взносов — с помощью платежного поручения на КБК единого налогового платежа (ЕНП)18201061201010000510.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе 

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