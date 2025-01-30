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Налоговый вычет на покупку жилья могут увеличить
источник фото: ЦИАН

Налоговый вычет на покупку жилья могут увеличить

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:40 30.01.2025

Налоговый вычет на покупку недвижимости нужно увеличить, считают в Национальном объединении строителей. Минстрой поддерживает эту инициативу, заявил президент НОСТРОЙ Антон Глушков.

Глава объединения подчеркнул, что сумма для расчёта налогового вычета на покупку недвижимости не индексировалась уже несколько лет. Сейчас она составляет 2 млн рублей. При этом размер кредита по семейной ипотеке вне столичных регионов значительно выше — 6 млн рублей.

По мнению Глушкова, увеличение налогового вычета на покупку недвижимости стало бы своевременной мерой. Он считает, что сумму для расчёта вычета нужно увеличить до 6 млн рублей. Это будет мотивировать граждан не откладывать покупку жилья.

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Президент НОСТРОЙ добавил, что увеличить налоговой вычет можно временно. Это может быть срочной мерой, ограниченной определённым сроком. Это позволило бы поддержать строительную отрасль.

Налоговый имущественный вычет позволяет вернуть часть средств, потраченных на покупку недвижимости. Налоговый вычет можно получить при покупке квартиры, комнаты, доли, частного дома, участка под строительство. Вычет можно получить в размере 13% от стоимости жилья, но не более 650 тыс. рублей. Максимальная сумма для расчёта налогового вычета за покупку недвижимости составляет 2 млн рублей.

источник: ЦИАН

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