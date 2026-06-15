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Новости Республики

Намерены «прогульнуться» в Европу? Российских туристов в ЕС могут задержать за посещение Крыма

Опубликовал: news-parser в Крым и Россия 11:10 15.06.2026

В странах Евросоюза российских туристов могут задержать за поддержку специальной военной операции или посещение Крыма. Об этом рассказал директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

Он отметил, что при планировании поездок в страны ЕС, а также другие недружественные государства в текущей геополитической ситуации следует учитывать риски задержания под различными предлогами.

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По словам Климова, необходимо тщательно взвешивать необходимость и целесообразность въезда на территории европейских стран даже транзитом, а также существенное увеличение очередей в визовых центрах.

Кроме того, обязательно следует заключать договор добровольного медицинского страхования за рубежом.

источник: РИА Новости Крым

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