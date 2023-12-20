Нанял эвакуатор и украл чужое авто. Случай в Севастополе

В Севастополе полиция задержала мужчину, подозреваемого в краже автомобиля. Злоумышленником оказался 44-летний ранее судимый за имущественные преступления местный житель, который похитил транспортное средство, чтобы сдать его на металлолом.

Установлено, что ранее 18-летний подросток приобрел подержанный автомобиль «Mitsubishi» стоимостью 180 тысяч рублей, однако управлять им не мог, поскольку на тот момент не получил водительское удостоверение. В связи с этим его транспорт стоял припаркованным во дворе многоэтажки и со временем приобрёл вид бесхозного. Именно так рассудил злоумышленник, заприметивший грязную иномарку, поэтому решил тайком похитить её. С этой целью мужчина арендовал эвакуатор и отвёз «легковушку» в Симферополь, в пункт приёма металлолома, где получил за неё чуть более четырёх тысяч рублей. Обнаружив отсутствие автомобиля, юный владелец обратился с заявлением в полицию, — рассказали подробности в УМВД по г. Севастополю.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Нахимовскому району установили личность и задержали подозреваемого. В отношении задержанного следственным отделом возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»), ему грозит до пяти лет лишения свободы.