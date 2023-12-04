Напал на девушку, украл рюкзак, отправился в колонию. Приговор суда в Симферополе

В Симферополе в колонию отправится молодой человек, пытавшийся совершить преступление сексуального характера в отношении прохожей и похитивший ее рюкзак.

Прокуратура Киевского района г. Симферополя поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя региона.Он признан виновным по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (покушение на иные действия сексуального характера), п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), — сообщили в прокуратуре Крыма.

Установлено, что молодой человек, будучи ранее неоднократно судимым, в период испытательного срока на путь исправления не встал.

В начале июня текущего года молодой человек попытался совершить в отношении девушки, которую заметил возле одного из магазинов, действия сексуального характера. Потерпевшая оказала активное сопротивление, а действия злоумышленника были пресечены проезжающим мимо мужчиной. Подсудимый скрылся, позже вернулся на место преступления и похитил оставленный потерпевшей рюкзак, в котором находились денежные средства и мобильный телефон. Житель города был задержан сотрудниками полиции, — рассказали подробности в прокуратуре.

Осуждённый вину признал в полном объёме, раскаялся, попросил извинения у потерпевшей.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Гражданский иск потерпевшей удовлетворён в части компенсации морального вреда в размере 150 тыс. рублей.