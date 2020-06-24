Напали и отняли. В Ялте парочка средь бела дня ограбила женщину

В полицию в Ялте поступило заявление от женщины, которая сообщила о нападении на нее неизвестных и хищении личного имущества на сумму около 18 тысяч рублей.

Были опрошены возможные свидетели, отработаны предполагаемые места сбыта похищенного. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска «по горячим следам» установили личность злоумышленников. Ими оказались 39-летний приезжий мужчина и местная жительница – его давняя знакомая. Каждый из подозреваемых ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Под тяжестью собранных улик злоумышленники сознались в содеянном и написали явки с повинной. Установлено, что задержанные с применением силы вырвали из рук у заявительницы сумочку, в которой находились телефон, документы, кошелек с денежными средствами и банковской картой. Сотрудникам полиции удалось изъять часть похищенного имущества, — рассказали в пресс-службе МВД России в Крыму.

Следователем отдела полиции «Массандровский» УМВД России по г.Ялте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г», «а» ч.2 ст.161 Уголовного кодекса РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия). Согласно действующему законодательству, санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.