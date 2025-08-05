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Напавший на Олега Зубкова лев остается жить в "Тайгане"
фото: © ТГ-канал Олега Зубкова

Напавший на Олега Зубкова лев остается жить в «Тайгане»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:16 05.08.2025

Лев, напавший на владельца крымского сафари-парка Олега Зубкова, на сегодняшний день живет в «Тайгане» в вольере с другими хищниками, пока его не планируют выпускать в саванну. Об этом РИА Новости Крым рассказал сам владелец крымского сафари-парка.

Ранее появилась информация о том, что льва могут отправить в другой зоопарк. Однако, как говорит Зубков, хищник никуда не переезжает.

Никуда его не отправляют. Как жил, так и живет у нас. Все с ним хорошо. Никаких претензий к его поведению нет, – сказал Зубков.

При этом он не исключил, что, если другие зоопарки захотят купить у него львов, этого представителя тоже могут предложить. Однако на данный момент таких запросов не поступало.

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Сам Зубков, переживший нападение хищника, сейчас проходит обследование и идет на поправку.

источник: РИА Новости Крым

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