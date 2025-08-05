Напавший на Олега Зубкова лев остается жить в «Тайгане»

Ранее появилась информация о том, что льва могут отправить в другой зоопарк. Однако, как говорит Зубков, хищник никуда не переезжает.
Никуда его не отправляют. Как жил, так и живет у нас. Все с ним хорошо. Никаких претензий к его поведению нет, – сказал Зубков.
При этом он не исключил, что, если другие зоопарки захотят купить у него львов, этого представителя тоже могут предложить. Однако на данный момент таких запросов не поступало.
Сам Зубков, переживший нападение хищника, сейчас проходит обследование и идет на поправку.
источник: РИА Новости Крым
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