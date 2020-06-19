Напоминаем: в субботу, 20 июня в Симферополе будет с самого утра перекрыт центр города

Внимание: ограничение движения в связи с проведением репетиции парада Победы!

20 июня в Симферополе состоится репетиция парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В связи с проведением репетиций будет перекрыто движение транспортных средств с 8:00 до 13:00 по проспекту Кирова (на участке от пл. Амет-Хан Султана до пл. Куйбышева включительно); по улице Севастопольской (на участке от перекрестка ул. Севастопольской и ул. Козлова до пересечения ул. Севастопольской и пр. Кирова); улицам Турецкая (в районе пересечения с улицей С. Ценского) и Пушкина (в районе пересечения с ул. Самокиша).

В указанный период времени на данных участках будет запрещена парковка транспортных средств, также будет организовано дежурство машины эвакуатора.

На время проведения репетиции парада будет изменена схема движения транспорта и маршрутных транспортных средств. Движение общественного транспорта будет осуществляться:

— по улицам Киевская, Шмидта, Пролетарская, Кавказская, Караимская (маршруты №№: 1 А-Б, 2 ,3, 6, 7, 8, 12 А-Б, 15, 25, 30, 41, 49, 50, 52, 54, 55, 63, 69, 70, 78, 81 , 91, 94, 96, 98);

— по улицам Павленко, Маяковского (маршруты №№: 1 А-Б, 4, 12 А-Б, 52, 59, 60, 61, 62, 67, 81, 98).

По остальным маршрутам движение автобусов будут осуществляться согласно установленных схем движения.