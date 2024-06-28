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Наркобаронов из двоих молодых крымчан не вышло. Придется переквалифицироваться в зеков
Scarface, 1984 Real Brian De Palma Al Pacino. Collection Christophel / © Universal Pictures

Наркобаронов из двоих молодых крымчан не вышло. Придется переквалифицироваться в зеков

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 17:40 28.06.2024

Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело о покушении на незаконный сбыт более 18 кг наркотических средств. Двое молодых крымчан обвиняются по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере).

По версии следствия, в марте 2023 года молодые люди получили оптовую партию наркотических средств «мефедрон» и «метадон» для дальнейшего незаконного сбыта. Соучастники не смогли сбыть более 18 кг запрещенных веществ поскольку были задержаны сотрудниками управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в одном из районов Республики. В ходе оперативных мероприятий синтетические наркотические средства были изъяты из незаконного оборота, — сообщили в крымской прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу. Отметим, 18 кг «соли» — это серьезно. Можно «загреметь» в колонию лет так на 15-20…

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