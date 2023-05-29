Наркозакладчики из Севастополя пытались сбыть крупную партию «соли» в Крыму

Сотрудники полиции Симферопольского района задержали подозреваемых в покушении на сбыт крупной партии синтетических наркотиков. Предварительно установлено, что двое ранее судимых мужчин, прибыли из Севастополя и переодевшись в спецодежду, планировали распространить крупную партию наркотических средств на территории Республики Крым через тайники-закладки. Наркозакладчики были задержаны сотрудниками полиции в лесном массиве, куда прибыли, чтобы заложить очередную партию наркотиков.

При личном досмотре оперативники обнаружили и изъяли сумку в которой находилось 94 свертка с порошкообразным веществом. Согласно данным экспертизы, изъято более 85 граммов синтетического наркотика N-метилэфедрона (соль). В дальнейшем сотрудники полиции провели осмотр квартиры, которую подозреваемые специально арендовали и использовали для расфасовки крупной партии наркотиков на разовые дозы. В жилище оперативники обнаружили и изъяли электронные весы, 1 сверток с мелким весом, упаковочный материал и другие предметы, используемые для фасовки, — сообщили в МВД по РК.

Следствием ОМВД России по Симферопольскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 — ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («покушение на незаконный сбыт наркотических средств совершенный с использованием информационно-телекоммуникационной сети включая сеть «Интернет», группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере»). Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет. Фигуранты заключены под стражу.

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