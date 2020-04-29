Народный музей севастопольской полиции (милиции) запустил онлайн-экскурсию

Посетить экспозицию «Народного музея севастопольской полиции (милиции) имени М.С. Казакевича» и узнать о героической истории органов внутренних дел города-героя теперь можно не выходя из дома.

Сотрудники Управления МВД России по г. Севастополю совместно с главным хранителем музейного фонда Народного музея Ольгой Кашициной подготовили онлайн-экскурсию. В ходе «виртуальной» прогулки по музею в сопровождении опытного экскурсовода Ольги Кашициной Вы узнаете об участии сотрудников ОВД в обороне Севастополя в годы Великой Отечественной войны, о партизанском движении в Крыму, — отмечают в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

Онлайн экскурсия размещена на официальном сайте УМВД России по городу Севастополю, а также в социальных сетях ведомства.