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Народный музей севастопольской полиции (милиции) запустил онлайн-экскурсию

Народный музей севастопольской полиции (милиции) запустил онлайн-экскурсию

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:29 29.04.2020

Посетить экспозицию «Народного музея севастопольской полиции (милиции) имени М.С. Казакевича» и узнать о героической истории органов внутренних дел города-героя теперь можно не выходя из дома.

Сотрудники Управления МВД России по г. Севастополю совместно с главным хранителем музейного фонда Народного музея Ольгой Кашициной подготовили онлайн-экскурсию. В ходе «виртуальной» прогулки по музею в сопровождении опытного экскурсовода Ольги Кашициной Вы узнаете об участии сотрудников ОВД в обороне Севастополя в годы Великой Отечественной войны, о партизанском движении в Крыму, — отмечают в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

Онлайн экскурсия размещена на официальном сайте УМВД России по городу Севастополю, а также в социальных сетях ведомства.

Народный музей севастопольской полиции (милиции) запустил онлайн-экскурсию

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