Народным участковым Крыма в 2024 году стал Николай Семеньков из г. Саки

По результатам регионального этапа конкурса с большим отрывом победу одержал капитан полиции Николай Семеньков из г. Саки. Он стал безоговорочным победителем двух этапов конкурса, набрав наибольшее количество голосов и теперь будет представлять наш регион на финальном этапе голосования Всероссийского конкурса «Народный участковый» на сайте МВД России с 1 по 10 ноября текущего года. Службу в органах внутренних дел победитель регионального этапа всероссийского конкурса «Народный участковый» начал в 2017 году, а в должности участкового уполномоченного полиции находится с октября 2020 года. Николай Васильевич обслуживает территории сел Штормовое, Приветное, Крыловка, Поповка и Хуторок. На его административном участке проживает более 2560 человек, которые знают и ценят своего участкового. Граждане знают, что смело могут обращаться к Николаю Семенькову за помощью в любое время суток, — отмечают в пресс-службе МВД России в Крыму.