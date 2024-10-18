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Народным участковым Крыма в 2024 году стал Николай Семеньков из г. Саки
фото: пресс-служба МВД России в Крыму

Народным участковым Крыма в 2024 году стал Николай Семеньков из г. Саки

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:29 18.10.2024

В Республике Крым определен победитель регионального этапа ежегодного Всероссийского конкурса «Народный участковый», который проводится с целью повышения уровня доверия населения к сотрудникам полиции, престижа службы и формирования позитивного общественного мнения о деятельности участковых уполномоченных полиции.

По результатам регионального этапа конкурса с большим отрывом победу одержал капитан полиции Николай Семеньков из г. Саки. Он стал безоговорочным победителем двух этапов конкурса, набрав наибольшее количество голосов и теперь будет представлять наш регион на финальном этапе голосования Всероссийского конкурса «Народный участковый» на сайте МВД России с 1 по 10 ноября текущего года. Службу в органах внутренних дел победитель регионального этапа всероссийского конкурса «Народный участковый» начал в 2017 году, а в должности участкового уполномоченного полиции находится с октября 2020 года. Николай Васильевич обслуживает территории сел Штормовое, Приветное, Крыловка, Поповка и Хуторок. На его административном участке проживает более 2560 человек, которые знают и ценят своего участкового. Граждане знают, что смело могут обращаться к Николаю Семенькову за помощью в любое время суток, — отмечают в пресс-службе МВД России в Крыму. 

Приглашаем жителей Республики Крым поддержать нашего земляка, настоящего профессионала своего дела и проголосовать за него. О старте голосования будет сообщено дополнительно.

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источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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