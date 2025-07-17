Народный фронт: бойцы помогают проводить летние учебное-полевые сборы для детей в Крыму

Учебно-полевые сборы проводит ДОСААФ в формате палаточного лагере при поддержке Главы Крыма и 18-й общевойсковой армии. Дети остаются в полном восторге от программы с картингом, тактической медициной и лазертагом. Среди участников — ученики кадетских классов, а наставниками и инструкторами выступают наши участники СВО!

Все, что мы даем детям на сборах является не просто каким-то потоком знаний и навыков, но и получение первичных навыков, допустим, управления автотранспортным средством. Это происходит на дисциплине картинг. Здесь же они получают навыки и знания по указанию первой медицинской помощи, что им в последствии понадобится многим из них в совершенно разных областях жизни!, — отметил боец с позывным «Писарь».

Вместе с Народным фронтом сегодня дети написали письма для тех, кто сейчас защищает Родину на передовой. В письмах — искренняя детская любовь и поддержка. Все их мы доставим прямо в руки бойцам на Херсонском и Запорожском направлениях!

Ребята огромные молодцы, получают навыки, наслаждаются активностями и при этом от души пишут письма на фронт. Огромное спасибо организаторам и нашим героям, которые всегда рады поддержать детей, — говорит руководитель Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

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