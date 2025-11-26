Прямо сейчас:
Народный фронт передал добровольцам "Барс-Крым" тепловизионные прицелы
фото: пресс-служба Народного фронта в Крыму

Народный фронт передал добровольцам «Барс-Крым» тепловизионные прицелы

26.11.2025

В Народном фронте в Крыму отмечают: крымчане всегда стоят на страже полуострова вместе с регулярными войсками, а также участвуют в выполнении задач в зоне СВО. Очередная группа вместе с нашим представителем Народного фронта готовится к выполнению как раз таких задач.

Знаем, что ребята готовы сделать всё для защиты и Крыма и всей страны. От наших уже опытных бойцов в зоне СВО понимаем, какая техника особенно важна. Именно этим и помогаем, — отметила руководитель Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

Народный фронт передал для подразделений в зоне СВО два тепловизионных прицела, которые удалось закупить вместе с крымскими предпринимателями. Добровольцы делятся, что техника очень пригодится при выявлении вражеских диверсантов.

Готовы выполнить любые задачи и в Крыму, и на исторических регионах. Спасибо Крыма за помощь, — отметил доброволец с позывным «Кузбасс».

источник: Народный фронт в Крыму 

