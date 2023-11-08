Народный фронт: затянувшееся благоустройство дворов в Феодосии готово на 90%  

Благоустройство трех дворовых территорий в Феодосии планируют завершить до 15 ноября этого года. Ход задержавшихся работ и основные проблемные моменты Народный фронт оценил совместно с представителями администрации и местными жителями.

В городе Феодосия жители многоквартирных домов на протяжении долгих лет ждут очереди на благоустройство своих дворов. В этом году на очереди 3 двора: село Приморское, улица Гагарина 13, Симферопольское шоссе 47, улица Чехова 15. Выделили на это 38,5 миллионов рублей. В ремонт входили площадки, бордюры, территория при дворе, клумбы и скамейки. Планировалось сдать 1 сентября, но случились задержки, связанные с низкими темпами работ. Благодаря активной позиции местных жителей, властей и Народного фронта и взаимодействию с подрядчиком работы все-таки удалось активизировать. Завершить их планируют в ближайшую неделю.

На сегодняшний день мы видим порядка 90% выполненной работы. Осталось доделать мелкие детали, сделать покрытие на площадках и навести порядок для сдачи работы. Все сигналы местных жителей, связанные с благоустройством и состоянием домов мы прямо во время выезда передали профильным властям, — цитирует пресс-служба члена регионального штаба Народного фронта в Крыму Светлану Самойленко.

Так, например, жители многоквартирного дома на Симферопольском шоссе 47 пожаловались на большую стихийную свалку из мусора после благоустройства, возникшую возле их дома. Срок сдачи всех дворов установлен на 15 ноября.