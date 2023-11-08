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Народный музей севастопольской полиции (милиции) им. М.С. Казакевича отмечает юбилей

Народный музей севастопольской полиции (милиции) им. М.С. Казакевича отмечает юбилей

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 18:23 08.11.2023

С 50-й годовщиной создания музея поздравил сотрудников УМВД Губернатор города Севастополя Михаил Развожаев. Музей боевой и трудовой славы севастопольской милиции имени Матвея Казакевича — полковника милиции в отставке, начальника Крымской милиции в годы Великой Отечественной войны, участника героической обороны Севастополя, автора книги «Милиция остается на посту» был открыт в 1973 году. Его местоположение несколько раз менялось, и в 2022 году по решению руководства севастопольского Управления МВД экспозицию переместили в специально построенное помещение.

К юбилею Народный музей севастопольской полиции (милиции) им. М.С. Казакевича пополнился новыми экспонатами. В их числе — фрагмент сбитого беспилотного летательного аппарата «Байрактар».

Народный музей севастопольской полиции (милиции) им. М.С. Казакевича отмечает юбилей

50 лет для музеев — это уже не маленький срок, и народный музей стал любимым не только для сотрудников органов внутренних дел, но для горожан. Коллекция постоянно пополняется: многие севастопольцы передают сюда вещи своих близких, которые служили в разное время в милиции, в полиции и отдавших службе время, труд, а иногда и жизни, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора Михаила Развожаева.

Он отметил, что севастопольские музеи помогают друг другу обмениваться опытом и сохраняют для горожан исторические свидетельства и артефакты.

Мы все знаем историю начальника городского отдела милиции Василия Ивановича Бузина, служившего в годы Великой Отечественной войны. В 2009 году при строительстве мемориального комплекса «35-я Береговая Батарея» поисковики нашли его останки и орден «Знак Почёта» — милиционер до последнего защищал Севастополь и погиб, обороняя его от врагов. Сегодня его памятник стоит возле здания Управления МВД. Очень важно сохранять эту память. И замечательно, что музей им. М.С. Казакевича аккумулирует документы и помогает всем нам сохранить память о том, какой героический и доблестный путь прошли сотрудники органов внутренних дел Севастополя, — подчеркивает губернатор.

В свою очередь, директор музейного историко-мемориального комплекса Героическим защитникам Севастополя «35-я Береговая Батарея» Валерий Володин также подчеркнул единство музеев в сохранении исторических свидетельств:

Наши музеи давно дружат и помогают друг другу. Фамилии, которые появляются в нашем Пантеоне Памяти, в том числе помогают нам найти сотрудники музея им. М.С. Казакевича.

Сегодня в фондах музея более 6,5 тысяч единиц хранения, 900 из них размещены в экспозиции. Уникальные документы, фотографии, образцы оружия и обмундирования, ведомственные и государственные награды раскрывают историю органов внутренних дел Севастополя с 1802 года до наших дней.

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Народный музей севастопольской полиции (милиции) им. М.С. Казакевича отмечает юбилей Народный музей севастопольской полиции (милиции) им. М.С. Казакевича отмечает юбилей Народный музей севастопольской полиции (милиции) им. М.С. Казакевича отмечает юбилей Народный музей севастопольской полиции (милиции) им. М.С. Казакевича отмечает юбилей Народный музей севастопольской полиции (милиции) им. М.С. Казакевича отмечает юбилей Народный музей севастопольской полиции (милиции) им. М.С. Казакевича отмечает юбилей

Начальник УМВД России по Севастополю полковник полиции Сергей Сигунов подчеркнул, что музей является знаковым местом для молодых людей, которые начинают путь в органах внутренних дел:

Наш музей несет две функции: здесь не просто хранятся исторические экспонаты — это еще и место воспитания молодых сотрудников. Здесь всегда проводились наиболее значимые мероприятия — я думаю, эта традиция продолжится, здесь будут принимать присягу. И, конечно, будем преумножать музейную коллекцию.

В заключение кадеты органов внутренних дел провели для участников встречи экскурсию по обновленному музею.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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