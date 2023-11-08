Народный музей севастопольской полиции (милиции) им. М.С. Казакевича отмечает юбилей

С 50-й годовщиной создания музея поздравил сотрудников УМВД Губернатор города Севастополя Михаил Развожаев. Музей боевой и трудовой славы севастопольской милиции имени Матвея Казакевича — полковника милиции в отставке, начальника Крымской милиции в годы Великой Отечественной войны, участника героической обороны Севастополя, автора книги «Милиция остается на посту» был открыт в 1973 году. Его местоположение несколько раз менялось, и в 2022 году по решению руководства севастопольского Управления МВД экспозицию переместили в специально построенное помещение.

К юбилею Народный музей севастопольской полиции (милиции) им. М.С. Казакевича пополнился новыми экспонатами. В их числе — фрагмент сбитого беспилотного летательного аппарата «Байрактар».

50 лет для музеев — это уже не маленький срок, и народный музей стал любимым не только для сотрудников органов внутренних дел, но для горожан. Коллекция постоянно пополняется: многие севастопольцы передают сюда вещи своих близких, которые служили в разное время в милиции, в полиции и отдавших службе время, труд, а иногда и жизни, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора Михаила Развожаева.

Он отметил, что севастопольские музеи помогают друг другу обмениваться опытом и сохраняют для горожан исторические свидетельства и артефакты.

Мы все знаем историю начальника городского отдела милиции Василия Ивановича Бузина, служившего в годы Великой Отечественной войны. В 2009 году при строительстве мемориального комплекса «35-я Береговая Батарея» поисковики нашли его останки и орден «Знак Почёта» — милиционер до последнего защищал Севастополь и погиб, обороняя его от врагов. Сегодня его памятник стоит возле здания Управления МВД. Очень важно сохранять эту память. И замечательно, что музей им. М.С. Казакевича аккумулирует документы и помогает всем нам сохранить память о том, какой героический и доблестный путь прошли сотрудники органов внутренних дел Севастополя, — подчеркивает губернатор.

В свою очередь, директор музейного историко-мемориального комплекса Героическим защитникам Севастополя «35-я Береговая Батарея» Валерий Володин также подчеркнул единство музеев в сохранении исторических свидетельств:

Наши музеи давно дружат и помогают друг другу. Фамилии, которые появляются в нашем Пантеоне Памяти, в том числе помогают нам найти сотрудники музея им. М.С. Казакевича.

Сегодня в фондах музея более 6,5 тысяч единиц хранения, 900 из них размещены в экспозиции. Уникальные документы, фотографии, образцы оружия и обмундирования, ведомственные и государственные награды раскрывают историю органов внутренних дел Севастополя с 1802 года до наших дней.

Начальник УМВД России по Севастополю полковник полиции Сергей Сигунов подчеркнул, что музей является знаковым местом для молодых людей, которые начинают путь в органах внутренних дел:

Наш музей несет две функции: здесь не просто хранятся исторические экспонаты — это еще и место воспитания молодых сотрудников. Здесь всегда проводились наиболее значимые мероприятия — я думаю, эта традиция продолжится, здесь будут принимать присягу. И, конечно, будем преумножать музейную коллекцию.

В заключение кадеты органов внутренних дел провели для участников встречи экскурсию по обновленному музею.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя