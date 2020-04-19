«Народы Крыма»: Крымский этнографический музей презентовал виртуальную фотовыставку

Виртуальную фотовыставку «Народы Крыма» Крымский этнографический музей приурочил ко Дню издания императрицей Екатериной II Манифеста о присоединении к Российской империи Крыма, Тамани и Кубани. Событие это, напомним, произошло 19 апреля 1783 года.

Выставка знакомит с фотографиями из фондов музея, на которых запечатлены представители различных народов, переселившихся в Крым в конце XVIII – начале XIX вв. (русские, украинцы, белорусы, болгары, немцы, эстонцы, чехи, поляки, евреи, армяне и греки), а также демонстрирует снимки из семей крымских татар, караимов, крымчаков и крымских цыган. Экспозиция включает свыше 20 подлинных черно-белых фотографий, датирующихся концом XIX – первой половиной ХХ вв., — отмечают в пресс-службе Министерства культуры РК.