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"Народы Крыма": Крымский этнографический музей презентовал виртуальную фотовыставку

«Народы Крыма»: Крымский этнографический музей презентовал виртуальную фотовыставку

Опубликовал: КрымPRESS в Выставки Крыма 12:39 19.04.2020

Виртуальную фотовыставку «Народы Крыма» Крымский этнографический музей приурочил ко Дню издания императрицей Екатериной II Манифеста о присоединении к Российской империи Крыма, Тамани и Кубани. Событие это, напомним, произошло 19 апреля 1783 года.

Выставка знакомит с фотографиями из фондов музея, на которых запечатлены представители различных народов, переселившихся в Крым в конце XVIII – начале XIX вв. (русские, украинцы, белорусы, болгары, немцы, эстонцы, чехи, поляки, евреи, армяне и греки), а также демонстрирует снимки из семей крымских татар, караимов, крымчаков и крымских цыган. Экспозиция включает свыше 20 подлинных черно-белых фотографий, датирующихся концом XIX – первой половиной ХХ вв., — отмечают в пресс-службе Министерства культуры РК. 

Выставка доступна к просмотру на официальных страницах музея в социальных сетях (ВКонтактеОдноклассникиФейсбукИнстаграм) и на YouTube-канале.

"Народы Крыма": Крымский этнографический музей презентовал виртуальную фотовыставку

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