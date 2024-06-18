Нарушения в коммунальных квитанциях: когда собственник вправе требовать денежную компенсацию

Квитанция, напоминает портал Юридические тонкости, является основным платежным документом, по которому производится оплата коммунальных услуг (п. 67 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354).

Поэтому к содержанию коммунальных квитанций предъявляются особые требования: в п. 69 Правил №354 подробно перечисляются те сведения, которые должны быть там указаны (данные собственника помещения и наименование исполнителя услуги, указание на оплачиваемый месяц, наименование каждого вида услуги, за которую выставлен счет и т. д.).

Как показывает судебная практика, отсутствие хотя бы одного из обязательных пунктов в квитанции влечет ответственность для коммунальной организации: штраф в доход государства от 30 до 40 тысяч рублей (ст. 14.5 КоАП РФ), а также обязанность выплатить гражданину денежную компенсацию.

Дело в том, что выставление квитанции с неполными сведениями признается нарушением информационной обязанности, которая возлагается на исполнителя коммунальных услуг Законом «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г. № 2300-I, а за это предусмотрена компенсация морального вреда (ст.ст. 10, 15).

Рассмотрим, отсутствие каких пунктов в коммунальных квитанциях суды признают незаконным.

Не указаны показания общедомовых счетчиков

При том, что многоквартирный дом был оборудован общедомовыми приборами учета, гражданин обнаружил, что в одной из квитанций не указан суммарный объем холодного водоснабжения и электроэнергии, которые были предоставлены за расчетный период во все помещения дома.

Суд признал это нарушением п. 69 Правил №354 и взыскал компенсацию морального вреда (Первый КСОЮ, № 8Г-10178/2023).

Отсутствуют строки по отдельным видам коммунальных услуг, за которые начислена плата

Управляющую компанию оштрафовали за то, что в течение нескольких месяцев жильцам рассылались квитанции, где не было строки по коммунальным услугам холодного водоснабжения и водоотведения. Суд согласился со штрафом (Первый КСОЮ, дело № 16-5983/2022).

Нет информации об исполнителе коммунальных услуг

В квитанции не было указано, кто является исполнителем дополнительных услуг по «Видеонаблюдению», «Радио», «Антенне» и «Аварийному обслуживанию», тогда как такая информация является обязательной согласно п. 69 Правил №354. Управляющая компания также получила штраф (АС Северо-Западного округа, № А56 – 66121/2020).

Не указаны единицы измерения услуг

Еще одним нарушением признается отсутствие в квитанции единиц измерения объема (количества) коммунальных ресурсов.

Так, управляющую компанию признали виновной за то, что в квитанциях не были указаны единицы измерения услуг по электроснабжению, холодному, горячему водоснабжению и водоотведению на содержание общего имущества дома (АС Северо-Западного округа, № А56 – 66121/2020).

источник: Юридические тонкости