Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | ГИБДД Крыма | Нарушил – отвечай, а попался – не попался, вопрос десятый. Случай на трассе «Ялта – Севастополь»
актуально в республике
Нарушил – отвечай, а попался – не попался, вопрос десятый. Случай на трассе «Ялта – Севастополь»

Нарушил – отвечай, а попался – не попался, вопрос десятый. Случай на трассе «Ялта – Севастополь»

Опубликовал: CrimeaPRESS в ГИБДД Крыма 20:56 19.03.2024

В социальной сети пользователи пожаловались на водителя, который допустил грубое нарушение Правил дорожного движения на трассе «Ялта – Севастополь». Как уточнили в ГИБДД, нарушение ПДД зафиксировано 13 марта.

Водитель автомобиля «Mitsubishi L200» выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, чем создал риск для возможного ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции г. Ялты провели проверку и установили личность нарушителя. Им оказался житель Воронежской области,1976 года рождения.

В отношении водителя составлен административный материал по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ (Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления), — сообщили в МВД по РК.

Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.

Просмотры: 21

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: ГИБДД Крыма

Комментарии для сайта Cackle
ГИБДД Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.