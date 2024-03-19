Нарушил – отвечай, а попался – не попался, вопрос десятый. Случай на трассе «Ялта – Севастополь»

В социальной сети пользователи пожаловались на водителя, который допустил грубое нарушение Правил дорожного движения на трассе «Ялта – Севастополь». Как уточнили в ГИБДД, нарушение ПДД зафиксировано 13 марта.

Водитель автомобиля «Mitsubishi L200» выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, чем создал риск для возможного ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции г. Ялты провели проверку и установили личность нарушителя. Им оказался житель Воронежской области,1976 года рождения. В отношении водителя составлен административный материал по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ (Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления), — сообщили в МВД по РК.

Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.