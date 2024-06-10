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Нарушитель ответит за массовое в Керчи, в результате которого погиб человек

Нарушитель ответит за массовое ДТП в Керчи, в результате которого погиб человек

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 13:44 10.06.2024

Прокуратура города Керчи утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места происшествия).

Установлено, что в октябре прошлого года обвиняемый, двигаясь по шоссе Героев Сталинграда со скоростью 113 км/ч, не справился с управлением автомобиля и допустил столкновение с четырьмя транспортными средствами, остановившимися на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП водитель одного из автомобилей скончался.

Обвиняемый с места совершения преступления скрылся, однако был оперативно установлен и задержан сотрудниками органов внутренних дел, — сообщили в прокуратуре РК.

Уголовное дело направлено в Керченский городской суд для рассмотрения по существу.

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