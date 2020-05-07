Нарушителей режима «самоизоляции» в Крыму меньше не становится

Разве что пенсионеров дождливая погода напугала.

За минувшие сутки в Крыму составлено 215 админпротоколов на нарушителей режима «самоизоляции». Об этом в ходе очередного заседания оперативного штаба сообщил зам. начальника полиции МВД по РК Александр Смаглин.

Привлечены к административной ответственности родители семи школьников, которые находились на улице беспричинно. А вот пенсионеров на улицах вчера было намного меньше (85). Вероятно, сказалась ненастная погода.

Через Крымский мост прибыло 1861 единица транспортных средств, 19 – не пустили на территорию Крыма, так как не было оснований. На выезд – 1885 транспортных средств, 17 – не были выпущены, – сообщил Смаглин.

Приезжие автомобилисты оказались не настолько «приезжими», чтобы оказаться в обсерваторах. А вот 18 человек, попавших на территорию полуострова на самолетах и поездах,… поехали в обсерваторы. Правда, не все. Три случая обернулись скандалами и судами.

За вчерашний день в обсерватор с железнодорожного вокзала Евпатории направлено восемь человек, с железнодорожного вокзала Симферополя — один человек, из аэропорта — шесть человек и из автомобильных пунктов пропуска — три человека. Итого в обсерватор направлено 18 человек, которые въехали на территорию Крыма без оснований… Три человека отказывались от помещения в обсерватор, были поданы судебные иски. Но двое потом добровольно отправились в обсерватор, по третьему сегодня будет вынесено судебное решение, — рассказала руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Что же, время такое – «коронавирусное». Туристов считают «потенциальными разносчиками инфекции», а местных просто штрафуют.