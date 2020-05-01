Нарушителей режима «самоизоляции» в Крыму все больше. А сегодня будет еще больше большего

За прошедшие сутки в Крыму выписано 307 протоколов за нарушение режима «самоизоляции». Причину нарушения в полиции охарактеризовали просто: «беспричинно находились на улице».

Всего за сутки составили 307 материалов по статье 20.6.1 КоАП РФ, то есть видим – большое количество граждан пребывает на улицах. В отношении 19 родителей составлены материалы за пребывание детей в общественных местах без сопровождения взрослых, – сообщил в ходе очередного заседания оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции зам. начальника полиции МВД по РК Александр Смаглин.

Также правоохранители направили по домам 185 пожилых граждан. Пенсионеров не штрафуют, их «анкетируют». По словам Смаглина, за сутки полицейские проверили исполнение требований режима самоизоляции 290 гражданами, которым предписано находиться дома. Нарушений с их стороны выявлено не было. Также полицейские проверили 554 адреса, где проживают приезжие граждане. Три человека уехали из Крыма, а остальные находились дома.

Прибыло через Крымский мост 2267 транспортных средств, не допустили – 17 единиц. Убыло с полуострова 2 651 единица транспорта, 20 машин на выезд мы не допустили, — отметил представитель МВД.

Сегодня – 1 мая. Полиция Крыма работает в усиленном режиме. Число нарушителей явно не уменьшается. А еще в Крым летят сотни россиян. В аэропорту Симферополя сегодня явный «прирост» рейсов: к часу дня приземлились 8 самолетов из Москвы, Новосибирска, Череповца, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Глава Крыма Сергей Аксёнов уверен, это приведет к увеличению поступающих в обсерватор граждан.

Сейчас будет увеличение потока, тех, кто едет в обсерватор. К сожалению, на сегодняшний день количество рейсов в аэропорту Симферополь больше. Вчера было 11 рейсов в день, сегодня у нас 17 рейсов. Мы сейчас связываемся с министерством транспорта Российской Федерации. Это федеральный уровень полномочий, запретить рейсы выполнять мы не можем. Обеспечиваем в полном объеме 100% доставку всех, кто прилетел без крымской прописки, в обсерватор, – сказал Аксёнов.

То же касается и всех, прибывающих поездами.

Линейным отделом проводится работа по выявлению таких лиц по пути следования железнодорожных составов, после въезда на территорию республики. Они помещаются централизованно в транспорт на железнодорожном вокзале Симферополя (и доставляются в обсерватор). Аналогичная работа проходит в аэропорту, но не на борту самолета, а по выходу в стерильную зону, – рассказала глава Межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Так что Первомай этого года в Крыму запомнится не маевками и шашлыками, солнечной теплой погодой, а штрафами, протоколами и новыми скандалами.