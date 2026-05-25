Наша! Крымчанка Дарья Кузнецова – чемпионка России по смешанному боевому единоборству

Поздравляю нашу землячку и Крымскую федерацию ММА с этой блестящей победой. Особые слова благодарности тренеру Дарьи – Павлу Степанову. Ее золото на чемпионате страны – это успех всего крымского спорта, – отметил Глава республики.

Восемнадцатилетняя крымчанка Дарья Кузнецова заняла первое место на чемпионате России по смешанному боевому единоборству (ММА) среди женщин. Об этом сообщил Глава Республики Крым. Как уточнил Сергей Аксёнов, состязания проходили в городе Сочи, а участие в них приняли спортсмены из 50 субъектов Российской Федерации.

Мы используем необходимые cookie для корректной работы сайта, а также, с вашего согласия, аналитические cookie и сервис Яндекс.Метрика для анализа посещаемости и улучшения работы сайта. Нажимая «Принять», вы соглашаетесь на использование аналитических cookie. Нажимая «Отказаться», вы разрешаете использовать только необходимые cookie. Подробнее — в Политике конфиденциальности и Согласии на обработку персональных данных.