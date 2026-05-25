источник фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
Наша! Крымчанка Дарья Кузнецова – чемпионка России по смешанному боевому единоборству
Опубликовал: КрымPRESS
в Актуально
11:14 25.05.2026
спорт в Крыму 2026-05-25
Восемнадцатилетняя крымчанка Дарья Кузнецова заняла первое место на чемпионате России по смешанному боевому единоборству (ММА) среди женщин. Об этом сообщил Глава Республики Крым. Как уточнил Сергей Аксёнов, состязания проходили в городе Сочи, а участие в них приняли спортсмены из 50 субъектов Российской Федерации.
Поздравляю нашу землячку и Крымскую федерацию ММА с этой блестящей победой. Особые слова благодарности тренеру Дарьи – Павлу Степанову. Ее золото на чемпионате страны – это успех всего крымского спорта, – отметил Глава республики.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
Просмотры: 12
С тегами: спорт в Крыму