Наша! Крымчанка Дарья Кузнецова – чемпионка России по смешанному боевому единоборству
Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:14 25.05.2026

Восемнадцатилетняя крымчанка Дарья Кузнецова заняла первое место на чемпионате России по смешанному боевому единоборству (ММА) среди женщин. Об этом сообщил Глава Республики Крым. Как уточнил Сергей Аксёнов, состязания проходили в городе Сочи, а участие в них приняли спортсмены из 50 субъектов Российской Федерации.

Поздравляю нашу землячку и Крымскую федерацию ММА с этой блестящей победой. Особые слова благодарности тренеру Дарьи – Павлу Степанову. Ее золото на чемпионате страны – это успех всего крымского спорта, – отметил Глава республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

